Desconcierto en Cosala en donde dicen que se va la empresa canadiense, pero que si habrá recuento el próximo día 9 por presiones de Napoleón Gómez Urrutia

CIUDAD DE MEXICO .- A Luego de semanas de interrupción en la actividad de la mina, por parte del Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, la empresa dio un ultimátum y dijo que no habrá negociaciones hasta que no se liberen las instalaciones y que esta situación ya lo plantearon en la Cámara Minera, donde les comentaron que buscaran la intervención de la Secretaria del Trabajo, pero hay quienes afirman que si habrá recuento el día 9.



Sin información oficial de ninguna de las parte se dice que el madruguete que prepara Napoleón Gómez Urrutia para ir a un recuento de votos en la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa, desconociendo los acuerdos tomados con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, terminó por acelerar la decisión de la empresa para el cierre definitivo de operaciones.



Aseguran que el personal de confianza saldrá de la mina en los siguientes días, y el equipo legal de Americas Gold and Silver está listo para iniciar una larga batalla legal contra las huestes del senador, encabezadas por Yasser Beltrán.



Mientras tanto los trabajadores de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, expresan su temor de que la empresa suspenda sus operaciones en México, ante la insistencia de que la compañía deba pagar 2 millones de dólares por concepto de ’gastos de huelga’, como lo han externado los representantes del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que mantienen un paro desde el 26 de enero.



Para el próximo día 9 está fijado el recuento en la disputa del contrato colectivo de trabajo en esa mina, con el fin de destrabar el conflicto laboral que la mantiene inactiva desde principios de año.



Se espera que si todo sale bien, que se realice el recuento para que los obreros voten en favor de la organización a la que desean pertenecer, entre el Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico Frente, encabezado por el diputado Carlos Pavón Campos y el Sindicato Minero Nacional, del senador Napito, lo que avizora un choque de trenes.



La mina, propiedad de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, con sede en Toronto, y cuyo CEO es Darren Blasutti, fue inaugurada en octubre de 2016 con una inversión de 450 millones de pesos y en seis años espera extraer un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de zinc y 20 millones de plomo.



Y mientras tanto Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), informó que planea presentar quejas laborales en contra de México, debido a que tienen "grandes preocupaciones" de que el Gobierno mexicano no tenga la capacidad de cumplir con las leyes laborales con las que se comprometieron al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Afirmó que tiene planeado "estrenar" el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, con el que busca, entre otras cosas, detener las exportaciones de productos que sean elaborados bajo la violación de los derechos laborales de los trabajadores.



’Estamos trabajando con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para recopilar denuncias e información sobre el arresto y detención de la abogada y activista laboral, Susana Prieto, en el estado de Tamaulipas’, dijo.



Trumka agregó que la detención de Susana Prieto es una muestra de que ’no va a ser fácil’ que México cumpla con las normas laborales establecidas en el T-MEC.



Hay que considerar que Gómez Urrutia se maneja muy cerca de personalidades de la AFL-CIO…..



AFORE PENSIONISSSTE MANTENDRÁ LA COMISIÓN MÁS BAJA



En 2021 se mantendrá ese compromiso para beneficio adicional de los Cuentahabientes, aseguró el Vocal Ejecutivo de la única Afore pública, Iván Pliego Moreno.



La comisión de AFORE PENSIONISSSTE disminuyó seis puntos base en lo que va de la presente administración y en la actualidad se sitúa en 0.79 por ciento con respecto a la de las otras nueve Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), informó el Vocal Ejecutivo, Iván Pliego Moreno.



’Históricamente tenemos la comisión más baja del sector de las AFORE y eso tiene un impacto directo en los trabajadores, al incrementar la tasa de reemplazo al momento de su retiro’, manifestó al hacer un balance durante la conferencia Créditos a la Palabra.



El titular de AFORE PENSIONISSSTE descartó que esa reducción afecte la estructura de costos y vitalidad financiera de esta administradora, y anticipó que en 2021 se continuará con ese compromiso para beneficio adicional de los Cuentahabientes.



Dicha acción demuestra que ’una entidad pública es eficiente, otorga buenos resultados y ofrece servicios de calidad en beneficio de los trabajadores del Estado, la Iniciativa Privada e independientes’, aseguró el funcionario.



La comisión promedio asciende a 0.92 por ciento para el sector y las AFORE con un mayor cobro tienen el 0.98 por ciento, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).



En ese sentido, recordó que el Fondo ha presentado rendimientos competitivos y, por tanto, al cierre de julio de 2020 se colocó entre las tres primeras posiciones del Indicador de Rendimiento Neto (IRN) -que refiere al rendimiento bruto menos la comisión-.



’Este avance se traduce en una mejora en la pensión de los trabajadores’, reiteró el funcionario, quien expuso que AFORE PENSIONISSSTE está también ubicada entre los tres primeros lugares en ocho de las SIEFORE con relación a los rendimientos nominales a 12 y 24 meses.



Recordó que, este año se distribuyeron 811.2 millones de pesos entre 976 mil 249 Cuentas Individuales, como parte del Reparto del Remanente de Operación, y acotó que desde el inicio de la administración se han impulsado acciones para promover el ahorro voluntario y solidario a través de sorteos.



Desde diciembre de 2018, han sido repartidos 32.1 millones de pesos y beneficiado a tres mil 094 trabajadores en tres sorteos, y adelantó que en el próximo sorteo se destinarán al menos 25 millones de pesos.



Además, Pliego Moreno destacó que este órgano público desconcentrado adoptó el Código de Gestor de Inversiones de CFA Institute y, de esta manera, demuestra su responsabilidad ética y profesional como una administradora de activos.



Añadió que el Fondo mantiene su compromiso para fortalecer la Educación Financiera con la revista ’Ahorrador Inteligente’ y La alcancía de Ivy, herramienta de apoyo para tomar decisiones financieras informadas, y continuará con sus esfuerzos para optimizar su plataforma tecnológica desplegada para atender a los Cuentahabientes….