Desconocen paradero de dinero incautado a Ye Gon por Calderón; no fue para "Centros Nueva Vida"

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que los Centros Nueva Vida no fueron construidos con el dinero incautado al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero y de tráfico de drogas, sino que en su mayoría fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser sede de estos centros contra las adicciones.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario informó que no hay evidencia documental que informe el origen del dinero para esas remodelaciones, y reconoció que no es el único caso.



López-Gatell recordó que de 2009 a 2011 fue director general adjunto de Epidemiología, coordinada el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, periodo en que ocurrió el decomiso de dinero a Zhenli Ye Gon.



En su conferencia de prensa del 18 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ordenaría una investigación para saber el destino del dinero incautado a Zhenli Ye Gon.



Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo, lo que declaró hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero".



’Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero porque, imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordenar esa investigación, pero eso es nota, ¿o no es nota?’, dijo. Un par de horas después, el expresidente Felipe Calderón escribió en redes sociales que el dinero incautado al empresario chino-mexicano se había destinado a la construcción de 335 Centros Nueva Vida.