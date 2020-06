Descontento social y rural por tardía en entrega de programas, alerta Morena en Senado

• Por su parte, dice Sader que programa de Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero avanza en más de 75 %



Mientras que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reporta un avance del 75.29 % en abasto de fertilizante en el estado de Guerrero; Morena, en el Senado de la república, reclama que en vísperas de las siembras, sólo el 30 por ciento de los productores rurales han recibido y a cuentagotas, los apoyos respectivos, mientras que el otro 70 por ciento está en la incertidumbre y no sabe cuándo les llegarán los respaldos.



Por medio de un boletín de prensa, la Sader asegura que con la participación de las autoridades estatales y municipales, el programa de Fertilizantes para el Bienestar en el estado de Guerrero continúa su operación. Reporta la atención de 110 mil 661 productores de pequeña escala y precisó que con el abasto de más de 128 mil 140 toneladas, mediante tres mil 748 viajes, se ha cubierto el 75.29 por ciento de la meta establecida para la entidad.



La dependencia federal señala que al corte del 7 de este mes se han entregado 52 mil 634 toneladas de fertilizantes, lo que representa el 41 por ciento del insumo enviado, lo que contribuirá a incrementar la producción de granos básicos en el estado de Guerrero y apuntó que se han validado las solicitudes de 33 mil 826 agricultores, en beneficio de 54 mil 084 hectáreas, que se suman a los más de 200 mil productores que fueron prevalidados.



Por su parte, en conferencia de prensa virtual -desde Zacatecas, Zacatecas-, el Senador por Morena, José Narro Céspedes, dijo que se comienza a manifestar el descontento social debido a que muchos de los programas para el campo no han llegado al 70 por ciento de los productores; mientras que los altos funcionarios mienten al presidente y sólo le dan ‘cifras alegres’ de que todo va marchando bien’, sostuvo.



Lamentó que cada vez más se incrementan los contagios y muertes a causa del Coronavirus, y a ello se le agrega una crisis en el campo que no ha podido superarse, pues en vísperas de las siembras, sólo el 30 por ciento de los productores han recibido y a cuentagotas los apoyos respectivos, mientras que el otro 70 por ciento está en la incertidumbre y no sabe cuándo les llegarán.



El legislador, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, reiteró su llamado al gobierno de México a que los programas del presidente lleguen a tiempo a los productores; ’necesitamos revisar la política crediticia en seguros de coberturas y los recursos no sólo se distribuyan entre los grandes productores’, subrayó. Y, tras lamentar que la ’vuelta a la normalidad’ no fue lo que esperábamos, porque la curva no se aplana y cada vez más se incrementan los contagios y muertes a causa del coronavirus, ’a ello se le agrega una crisis en el campo que no ha podido superarse’.



Insistió en su llamado a las dependencias gubernamentales a que los programas del presidente lleguen a tiempo a los productores y no sólo se entreguen a quienes tienen más de cinco hectáreas; que se revise la tasa de interés para el campo para que ésta no sea mayor al 17 por ciento y que los créditos a la palabra de 25 mil pesos no tengan una tasa arriba del seis por ciento, ’porque necesitamos revisar la política crediticia en seguros de coberturas y los recursos no sólo se distribuyan entre los grandes productores’, subrayó.



Narro Céspedes lamentó que en su entidad, Zacatecas, después de que estaba en semáforo naranja, y regresar al amarillo, se volvió al rojo. En la mayoría por irresponsabilidad de la gente y por otro lado, algo de culpa del gobierno pues por un lado no se siguieron las indicaciones de salud y relajamos nuestra disciplina, al grado que al día de hoy registramos un repunte de casos con 378 casos acumulados, 47 fallecidos, 152 recuperados y 179 activos en el estado, apuntó.



Reprobó que las autoridades sanitarias se han ido más a la estrategia de lo curativo y no a la de prevención ni detección temprana de los casos; ’lo que se tiene que hacer es incrementar la prevención y aplicar el mayor número de pruebas, aun y cuando contengan cierto margen de error’, consideró.



Periodistas, dignifican labor informativa



El senador zacatecano dedicó su conferencia de prensa a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación, por El Día de la Libertad de Expresión -especialmente a los zacatecanos-, quienes cada día confirman y dignifican un quehacer difícil, por todo lo que enfrentan; que se dan y nos dan a todos el derecho de ejercer una libertad de expresión muchas veces maniatada y condicionada por las esferas de poder, por grupos políticos que muchas veces les han censurado este derecho; por intereses que van más allá de un periodismo digno como el que todos ellos ejercen todos los días.



Les agradeció que en estos tiempos de innumerables sobresaltos, sean los periodistas quienes nos orienten, nos informen y nos guíen informativamente, porque como todo trabajador que muchas veces vive al día, también logran ejercer la crítica, la información constante; todos los días arriesgan su vida y su salud, más hoy con lo que todos estamos padeciendo, afirmó.