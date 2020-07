La OMS y el zar anticovid en México, Hugo López-Gatell advirtieron sobre el descontrol de la epidemia en el mundo y que se agrava más en nuestro país por las presiones sociales y económicas del grueso de una población que urge salir ya a salir del confinamiento para realizar sus actividades pues o muere de hambre o es víctima del virus.



No es responsabilidad de una persona o de un solo nivel de Gobierno: municipal, estatal o federal; tampoco es responsabilidad de un país o de otro, es un virus desconocido que arrasa en el mundo y cuyo origen y combate se desconoce y no hay tampoco la vacuna ni el remedio para resolver el problema.



En consecuencia, ha dicho López-Gatell, es una responsabilidad compartida: la sociedad y las autoridades. Todo mundo debe colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente al virus desconocido y que cada día acaba con la vida de personas en distintas regiones del orbe.



No se trata de una lucha política o partidista, de una facción ideológica o de otra; es un problema mundial al que, hasta hoy, los recursos tecnológicos y financieros son insuficientes para encontrar la solución. Se debe hacer conciencia de ello y encontrar todos juntos si no la solución, si cuando menos la mejor forma de adaptarse a la pandemia y no polarizar ni evitar enfrentamientos.



TURBULENCIAS



Alarma en Juchitán



A dos años de haber sido inaugurado, el Hospital ’Doctor Macedonio Benítez Fuentes’ de Juchitán fue prácticamente desalojado al encontrar que el 83% del personal médico, 183 entre médicos, doctoras y enfermeras, dieron positivo a covid-19; al nosocomio recientemente fueron llevados ventiladores mecánicos pero desaparecieron algunos como ha ocurrido en otras instituciones de salud, lo cual demuestra un manejo poco honesto de los instrumentos fundamentales para salvar vidas…



Una nueva disputa entre el gobernador Jaime Bonilla y el Gobierno Federal por el control de la caseta de cobro dentro de los límites estatales de Baja California refuerza la lucha de los mandatarios estatales en contra de la Federación y de cómo el cobro de peaje en las carreteras se ha convertido en una auténtica caja registradora de recursos de los ciudadanos que tienen la necesidad de transitar por su lugar de origen.



Una revisión a ese instrumento de extracción de recursos y de enriquecimiento de unos cuantos debe poner fin a los abusos en contra de la población…Doce gobernadores del PAN demandaron reunión urgente con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para aclarar responsabilidades acerca de la acusación del subsecretario Hugo López-Gatell en el sentido de que los estados no cumplen con proporcionar información consistente para encender el semáforo epidemiológico, y aunque el funcionario ya aclaró que no son todos los gobiernos, queda la duda entre quienes sí cumplen y quienes no…

Al presentar la Estrategia nacional hacia una convivencia armónica entre hombres y mujeres por una vida igualitaria libre de violencia, Luz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social explicó que el objetivo consiste en promover ’espacios de análisis y reflexión que brinden a los hombres en los ámbitos público y privado habilidades para fortalecer relaciones de género democráticas e igualitarias y respetuosas con otros hombres, mujeres, niñas y niños’.



En materia de atención y prevención de la violencia comentó que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que coordina el Indesol en el territorio nacional, se trabaja a través del fortalecimiento institucional con capacitación a servidores públicos y la vinculación con instancias gubernamentales y sociedad civil, además de, estrategias de prevención ofreciendo talleres de sensibilización, campañas de difusión, brigadas y acompañamiento, así como orientación y atención a mujeres en situación de violencia…

