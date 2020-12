Descubre que padece coronavirus mientras se graba un video para TikTok

Estamos en plena segunda ola del temido coronavirus, pero viene acompañado de otro buen amigo: la gripe estacional. Con sintomatología y vías de transmisión muy similares, muchos optan por pensar que los síntomas que padecen son de gripe y no de coronavirus. Sin embargo, sí hay señales que pueden resultar reveladoras, y lo que pensabas que era una gripe normal puede transformarse en algo más grave. Una de esas diferencias es uno de los síntomas más comunes para los que han pasado la enfermedad: la pérdida de gusto y olfato.



Gracias a ese síntoma se dio cuenta Maryn Short que algo iba mal. La joven estadounidense descubrió que padecía coronavirus mientras se grababa un video para compartir en TikTok. En el video en cuestión, Maryn iba a probar una de las bebidas de moda de Starbucks, y se dio cuenta de que no le sabía a nada.



’Podría decirse que es dulce, pero no tiene ningún sabor’, decía la joven en el video.



Por precaución, la joven acudió a un centro médico, donde se sometió a una PCR que, tal y como sospechaba, dio positivo en coronavirus.



El vídeo acumula más de 3.5 millones de reproducciones y se ha convertido en viral. Con su experiencia, la joven pretende concienciar al resto de usuarios para que se hagan una prueba a la mínima que experimenten algún síntoma, por leve que sea.