Descubren en Arizona el túnel "más sofisticado en la historia" de EEUU

Tucson (AZ), 6 ago (EFE News).- Agentes federales descubrieron lo que describen como quizá el túnel transfronterizo clandestino "más sofisticado en la historia de Estados Unidos", el cual contaba con sistemas de electricidad, agua y ventilación, así como apuntalamiento, en la frontera de Arizona con México, se informó jueves.









Agentes especiales del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) descubrieron el túnel transfronterizo que aún no estaba terminado el martes después de varios días excavando en el desierto cerca de la ciudad de Yuma, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona en un comunicado de prensa.



El descubriendo fue el resultado de una colaboración entre varias agencias encabezadas por HSI.



“Este parece ser el túnel más sofisticado en la historia de Estados Unidos y ciertamente el más sofisticado que he visto en mi carrera", dijo Carl E. Landrum, jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector Yuma, en el mismo comunicado.



El pasadizo clandestino mide aproximadamente 1.300 pies de largo, tres pies de ancho y cuatro pies de alto.



El túnel está equipado con un sistema de ventilación, líneas de agua, cableado eléctrico, sistema de rieles, refuerzo extenso y apuntalamiento mediante una técnica conocida por su uso común en sofisticados túneles subterráneos.



A mediados de julio, agentes federales descubrieron un sumidero cerca de la frontera en el área de Yuma. Los agentes especiales de HSI acudieron al área a investigar, con ayuda de agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Yuma.



Poco después se descubrieron trozos de madera y mangueras de agua bajo tierra. Se desplegó una cámara especializada a 25 pies bajo tierra para investigar, que revelo el túnel transfronterizo.



Por el momento no se reporta ninguna persona arrestada y la investigación continúa.



