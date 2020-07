Descubren Forbes y Reuters, 15 años después, que la mayor parte del empleo en México es informal

Para mayo de este año, el trabajo informal en México alcanzó al 51.8% de la Población Económicamente Activa del país, según datos del Inegi dados a conocer por Forbes y con información de Reuters, quienes ’descubrieron’ que la mayor parte del empleo en México es informal.



Lo que no descubrieron sin embargo, fue que desde 2005 que se levanta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el número de ocupados que labora en el sector informal siempre ha sido mayor a aquellos que cuentan con sus prestaciones de ley y que son registrados en el IMSS.



El IT de 2005 reveló que en México existían 41.8 millones de ocupados en el país a la vez que el IMSS registró 13 millones de ocupados para el mismo periodo, esto es, que el 69% de los trabajadores lo hacen desde la informalidad.



Desde esa fecha, nunca el número de formales ha superado al de trabajadores formales.



Sólo el primer trimestre del año, cuando la pandemia por COVID solamente había afectado una novena parte de los días contabilizados, en México había 55 millones de ocupados, para los cuales el IMSS solamente tenía registro de 20 millones.



Ahora, tanto a Forbes como a Reuters les toca ’descubrir’ que hubo una pandemia por efectos del COVID.



La razón, que comparando los registros de marzo contra abril y mayo de este año, se redujo el número de ocupados en 12 millones de personas, pero estos no engrosaron las filas de desempleo - porque no buscan trabajo- sino que han dejado temporalmente su actividad económica para resguardarse en casa. Quienes sí perdieron su empleo y buscan trabajo para subsistir son 2.1 millones de mexicanos, 500 mil más que en marzo.