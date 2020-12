Desde Ayutla Pablo Amílcar Sandoval se compromete a empoderar a los pueblos originarios

www.guerrerohabla.com



Ayutla de los Libres, Gro., 20 de diciembre de 2020.- Al hacer un llamado para resistir los embates que se dan desde las fuerzas conservadoras que tienen miedo de perder sus privilegios en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros se pronunció públicamente a favor de proteger el sistema de usos y costumbres de Ayutla de los Libres y empoderar los pueblos originarios.



En gira por este municipio y por Florencio Villareal, el favorito para abanderar Morena rumbo a la gubernatura, se pronunció a favor de empoderar los procesos comunitarios, siendo el primero de todos los aspirantes en mostrarse sensible a las causas de estos sectores que representan el 40 por ciento de la población guerrerense.



Dijo que continuará apoyándolos para evitar que la derecha busque descarrilar este proceso donde los ciudadanos mandan.

’En general la derecha, las fuerzas que no quieren el cambio se han opuestos a estos procesos en donde el pueblo es el que manda, aquí en Ayutla tenemos una historia muy larga de cambio, quiero decirles que hay intereses muy grandes que pretenden descarrilar estos procesos de transformación, vemos aquí en Ayutla esa intención también, de echar atrás el proceso comunitario, es una reacción al avance que se ha dado y que empodera al pueblo, nosotros públicamente los respaldamos’ refirió



Por otra parte, llamó a todos los aspirantes de Morena a respetar los procesos internos y evitar la confrontación o ir por los intereses personales, afirmó que deben de buscar trabajar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y consolidar la 4T en la entidad.



Convocó a los ciudadanos a ser protagonistas del cambio de raíz, desde el territorio, ha observar y conocer los perfiles de los que buscan participar en el próximo proceso electoral del 2021, comparar y cuestionar que han hecho en los últimos procesos más importantes de la historia y si se han mantenido en la misma línea, principalmente en la línea que hoy empuja el presidente Andrés Manuel López Obrador



Enseguida preguntó: " ¿Dónde estaba toda esa gente que ahora está queriendo subirse a ese barco?, ¿quién defendió a Andrés Manuel López Obrador sin miedo? ¿Quién estuvo en el zócalo para gritar fraude? ¿Quién se durmió en las tiendas de campaña con López Obrador cuándo se hizo el fraude electoral? ¿Dónde estaban todos aquellos que ahora dicen que han estado siempre en la lucha? ¿Qué estaban haciendo después del 2012 en el fraude de Peña Nieto?, ¿Qué es lo que hicieron en el 2015, dónde estaban cada uno de ellos? ¿Dónde estaban cuando la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? ¿Qué hicieron en 2018 para reforzar la estructura de este movimiento?, ¿Qué hicieron para que se diera el triunfo histórico del pueblo de México?" expresó.



Refirió que es un momento histórico para transformar México y transformar el estado de Guerrero para mejorar las condiciones de la gente e impulsar liderazgos que realmente garanticen los cambios profundos y estructurales que necesita la entidad.



En esta gira fue acompañado, Luis Enrique Ríos Saucedo, la ex presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina, el regidor Francisco Manzo Ventura, el abogado Manuel Ramírez Trinidad y líderes locales.

-00o00