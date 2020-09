Desde el exilio, exvocera de Osorio Chong sigue dando Fake News

La exvocera en el gobierno de Hidalgo del senador plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong, Martha Gutiérrez Manrique, sigue esparciendo Fake News ahora desde la tribuna de El Heraldo de México.



No contenta con haber ’librado’ de forma momentánea la investigación por la Estafa Maestra en Hidalgo, donde más de mil millones de pesos fueron desviados mediante su autorización expresa en firma y donde fueron encarcelados chivos expiatorios para que ella gozara de su libertad y no embarrara a su mecenas, la también exlegisladora federal sigue con las mismas dolencias de siempre: escasa formación noticiosa y dominio nulo de los números.



Porque no es lo mismo censurar medios, como hacía de forma ’profesional’ cuando era funcionaria, o ser una maestra en el arte de pasar desapercibida como legisladora, que expresarse con elementos en mano y su columna ’La noche triste de AMLO’ es fiel muestra de su falta de integridad, porque aún si se trata de una mera opinión, los cánones periodísticos obligan a conducirse con veracidad.



Señala que el pasado 15 de septiembre, el presidente se encontraba solo, parado frente a un Zócalo vacío, omitiendo que las medidas de contingencia así lo ameritaban; dice que el país está en el peor momento por la pandemia, ignorando que ese momento ya pasó y que se cuentan 6 semanas a la baja de contagios; dice que la economía está cayéndose a pedazos, sin saber que es de los pocos países que no recurrió a deuda, que la contracción económica es inferior a la de los vecinos del norte y que incluso el peso es la segunda moneda más apreciada del mundo; cuenta cientos de miles de muertos, así, de su cabecita, porque para hablar en plural deberían existir al menos 3 cientos de miles. Incluso dice, porque ella así lo vio -y nadie más-, que el presidente tenía una expresión derrotista…



Afirma que existe una estrategia para entregar 188 millones de pesos exclusivamente para pagar a operadores de elecciones, disfrazada de un programa de empleo temporal denominado ’Mejorando Nuestra Casa’…



Dice que los 30 millones de votos obtenidos en 2018 ya no existen. Jamás regresarán. Que bajo distintos análisis que ’detallará próximamente’ -seguramente desconoce lo que significa un análisis cuantitativo- asegura que el apoyo a Morena ya no llega ni a 15 millones y que encima su tendencia es a la baja. Ignora los datos de las casas encuestadoras más serias del país, todas ellas con aprobaciones superiores al 50%; las mismas agregadoras de encuestas, aquellas que resultaron las más acertadas en predecir el escenario electoral hace dos años, la contradicen: Oraculus, revela un apoyo del 57% (4% más que en 2018) y EL País le brinda 61%, lo que le brinda ahora, en promedio, 34 millones de votos efectivos y 55 millones de simpatizantes mayores de edad que le apoyan aunque no todos voten, es decir, más que todos los opositores juntos -al igual que en 2018-.



Viviendo en el exilio político por ser una impresentable en su propia tierra, teniendo todo el tiempo para corregir su falta de formación mínima, se exhibe a sí misma como lo que siempre fue: una mensajera de poco alcance intelectual y vasto cinismo.