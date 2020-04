Desde el lunes comenzará entrega de créditos a pequeñas empresas: AMLO

www.guerrerohabla.com



México. 23 abril, 2020.-A partir del próximo lunes inicia la entrega de créditos por 25 mil pesos a pequeñas empresas para hacer frente a la crisis por la pandemia de Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

’A partir del próximo lunes se van a empezar a dispersar. Se busca que no sean tantos trámites, todo a la palabra, porque la riqueza de nuestro país es la honestidad de su pueblo’, apuntó.



En conferencia indicó que estos beneficios se entregarán a las empresas que fueron solidarias y no despidieron a sus trabajadores durante el primer trimestre de año, cundo comenzó a presentarse la pandemia.



’Se amplió el crédito a las empresas cumplidoras y que tiene trabajadores dados de alta en el seguro social y a pesar de la crisis económica no los despidieron’, destacó.



Recordó que en esta primera etapa se entregarán un millón de créditos por 25 mil pesos a las pequeñas empresas, e indicó que posteriormente se entregarán dos millones de créditos más.



’Estamos hablando solo en estos dos programas de 2 millones de créditos, pero en general serán 3 millones de créditos directos, directos, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular’, explicó.



Sobre el tema, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, precisó que se trata de 645 mil 102 empresas las que podrían ser beneficiarias de los créditos.



Agregó qu 64 mil 609 empresarios solidarios están validados para recibir los créditos, e indicó que a partir de este día la Secretaría de economía habilitó la plataforma para que los patrones capturen su información para la entrega de apoyos.

Fuente: mi nación