Desde el portal

La propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado Carrillo y de la diputada Dolores Padierna –una de las más cercanas al Poder Ejecutivo-, de desaparecer 44 fideicomisos con el argumento de que no tienen reglas claras de operación y se presta a actos de corrupción, y de la necesidad de canalizar esos recursos al combate a covid-19, se fue a la congeladora.



Mediante un diálogo promovido por la Comisión de Cultura que preside Sergio Mayer, junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Faustro y el cineasta Guillermo del Toro con el diputado Delgado, se acordó, en principio, revisar suspender la liquidación de Fidecine y establecer una mesa de diálogo para fomentar esa industria y fortalecerse, además de fortalecerla.



Después, Mario Delgado amplío la propuesta hacia los 43 fideicomisos restantes, entre ellos el de Desastres Naturales y de Protección a Periodistas, que motivaron las protestas de diversos sectores al considerar la propuesta morenista como arbitraria al dejar indefensos rubros fundamentales para la sociedad como son los desastres naturales y los comunicadores.



Sin duda que hacen falta recursos para atender el combate a covid, y harán falta más de continuar el ascenso de la curva, pero nadie duda que se han cometido errores desde el inicio de la actual administración: eliminar instituciones que funcionaban bien y que si hubo o hay corrupción, es por la falta de ética de sus funcionarios, no de los organismos. Una revisión al respecto es conveniente.



TURBULENCIAS



Mueren niños y no aplana la curva

Expertos en el manejo de asuntos de la niñez invitados a la conferencia de prensa nocturna del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dejaron en claro que la niñez sí es afectada por la pandemia de coronavirus-19 y que deben tomarse las medidas necesarias para su protección, no sólo de este virus, sino en sus derechos violentados por personas que abusan de su condición de indefensión.



Decir que la niñez se encuentra a salvo de la epidemia es dejarlos más en el desamparo. Esas y otras distorsiones pronto habrán de ser aclaradas conforme avance el paso destructor del virus y de cuyo origen se culpan las potencias, pero que descubrió la carencia de liderazgo en el mundo…



Investigar y castigar a jóvenes funcionarios del Gobierno de Alejandro Murat que de manera irresponsable acudieron a un reventón y se contagiaron de covid-19, es una demanda generalizada en Oaxaca, sobre todo porque son colaboradores cercanos del gobernador –cuya salud estuvo en riesgo- y porque se supone están en contacto directo con el pueblo bueno y sabio.



Los Juniors desde que llegaron a Oaxaca suelen organizar a este tipo de francachelas, sólo que en tiempos normales no pasa de que no cumplan con sus funciones, pero en tiempos de crisis sanitaria es criminal consideran los paisanos…



La International Chamber of Commerce (ICC) México considera que la pandemia por Covid-19 o SARS-Cov-2 no debe ser usada como una excusa del Gobierno de México para para dar marcha atrás a la conversión a energías renovables, con el objetivo de reimpulsar el monopolio de las dos empresas insignia del Estado: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en perjuicio de la economía del país, el medio ambiente y la confianza de los inversores extranjeros en México…



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista