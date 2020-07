Desde el portal

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador anunció ayer que un equipo asesor elabora ya denuncias ’contra quienes resulten responsables’ del fraude a la Nación mediante simulación de contratos con la CFE en las que se privilegiaba el interés particular, asociado con el capital transnacional, por encima del interés de la Nación.

Se trata de ’modelos de saqueo’ instrumentado durante administraciones pasadas, en las que las instituciones del Estado fueron puestas al servicio de negocios de altos funcionarios y sus socios extranjeros, de quienes todavía gozan de privilegios en altos cargos directivos y como principales accionistas a costa de la negociación de los recursos públicos.

López Obrador atribuye a esos intereses la embestida que sufre su gobierno, al cortar esos negocios irregulares para privilegiar el interés de los grupos más necesitados, de quienes se aprovechaban los súper empresarios mediante el constante incremento de las tarifas de luz, en tanto que ellos ganaban millones de dólares.

La CFE no podía actuar con libertad como empresa del Estado al servicio del pueblo, sino que se daba preferencia a las particulares, con el propósito de debilitarla y obtener mayores ganancias. Al cancelarse o revisarse esos contratos, ha salido a la luz pública la corrupción y serán ahora las autoridades las que determinen las sanciones a aplicarse. Bien por la defensa del interés pública sobre el privado.

TURBULENCIAS

Se suma Nestora Salgado a afectados por covid

La senadora guerrerense Nestora Salgado dio positivo a covid-19 y está hospitalizada. La legisladora y aguerrida luchadora social se suma así a los funcionarios del Ejecutivo, de gobiernos estatales y municipales víctimas de terrible pandemia que no cede, sino al contrario, se expande más en el mundo…

A partir de hoy entra en operación el nuevo esquema de operación conjunta de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), y la Cámara Nacional de Aerotransporte Aéreo (CANAERO) por lo cual asumirá la dirección general de este organismo Cuitláhuac Gutiérrez, que enfrentará las nuevas condiciones que a consecuencia de la pandemia mundial de covid-19 enfrenta la industria a nivel internacional; tendrá que enfrentar nuevos retos con soluciones imaginativas, señalaron en el sector…

Pese al avance de la pandemia, en México el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el Gobierno de México no autoriza la realización de pruebas rápidas porque no son efectivas. Si se hacen antes de tiempo, da negativo, indicó, por lo que el resultado no es confiable; además, el aislamiento de países mediante el cierre de aeropuertos, puertos y fronteras, tampoco ha dado resultados, precisó el polémico funcionario…Cualquiera entendería bien la visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, internado en Médica Sur donde se le atiende de tres heridas provocadas por esquirlas de 300 impactos de bala que recibió el vehículo en el que viajaba el pasado viernes; sin embargo, asalta la duda: ¿la CDMX combate al CJNG al margen del Gobierno federal?, pues resulta que el día de los hechos del atentado de película los responsables del Estado mexicano en su conjunto estaban en Morelia sin tener idea de lo que ocurría en la capital del país. Es decir, los responsables de la marcha de la Nación estaban al margen de la República estaban al margen de las pugnas CDMX-Jalisco…

