Desde el portal

En los jugosos negocios que se hacían en la administración pública, no era ajeno el presidente de la República en turno, sabía de ellos, ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones y eso es del conocimiento público; en consecuencia, lo único que dirá Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, que los que hizo fueron autorizados desde Los Pinos.

Y más, cuando la militancia priista sabe también que Lozoya fue el encargado del financiamiento electoral del ex gobernador mexiquense y principal contacto con organizaciones internacionales, estaba autorizado para recibir donaciones de simpatizantes, amigos y empresarios dispuestos a invertir en el corto plazo.

La expectativa de que Lozoya diga algo más que eso no es nada atractiva. Simple y sencillamente ratificará lo que ya se sabe ante el juez y se documente debidamente. Lo que hay que esperar es si se procede en consecuencia contra el verdadero responsable del saqueo de recursos públicos -citados repetidamente desde la tribuna presidencial- y se avanza en verdad contra la impunidad y corrupción.

De lo contrario, habrá el sospechosismo de un acuerdo tácito para el intercambio de poder a cambio de no llegar a la cúpula del poder y encubrir a los más cercanos colaboradores del presidente. Habrá que ver también cuál será el futuro del ex director de Pemex, a unos días de su arribo a México en donde ofrece hablar en dónde quedó el dinero de los sobornos.

TURBULENCIAS

Inhabilitan empresa de León Bartlet

La empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlet Álvarez, fue multada e inhabilitada por la secretaría de la Función Pública por vender a sobreprecio 20 ventiladores obsoletos a la delegación del IMSS en Hidalgo, mismos que la dependencia justificó por la urgencia de enfrentar al coronavirus, pero se comprobó que tales insumos fueron entregados a destiempo y defectuosos… Jaime Sánchez, líder de los Concesionarios de la Ruta 87 del transporte público de la Ciudad de México denuncian que la corrupción y la simulación continúan dentro de la estructura de la Secretaría de Movilidad y que su combate son únicamente un discurso gubernamental sin sustento en acciones reales, ya que en los últimos dos años han incorporado de forma ilegal al Sistema de Control Vehicular dos placas, con las que suman cuatro que afectan a dicha ruta y que incluso circulan sin láminas, sólo con permisos y dijo que el 23 de enero pasado dirigieron un oficio al secretario de la SEMOVI, Andrés Lajous Loaeza, donde le informan que ’irregularmente y por medio de la corrupción han ingresado a nuestra ruta varias concesiones pirata y subidas al sistema (base de datos) de manera ilegal por su secretaría’…Fue dado de alta Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y aun cuando del atentado que sufrió el 26 de enero denunció al CJNG de ser el responsable del mismo, la Fiscalía capitalina sigue investigando…’Necesitamos fortalecer la cultura de prevención, atención y reparación del daño con pleno respeto a los Derechos Humanos’, afirmó el rector de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, en el conversatorio virtual ’Tipificación del delito de feminicidio’. Con la participación de las Diputadas Federal Aleida Alavéz Ruiz e Hilda G. Pérez Luis, del Congreso Local respectivamente, dijo que es parte de la responsabilidad institucional abrir espacios para temas tan sensibles como el feminicidio y subrayó que se necesita construir mecanismos de atención conjunta, cooperativa y solidaria, en virtud también de abonar a la cultura de género. Es urgente hacer valer el derecho, la igualdad y la equidad, no es una lucha solo de mujeres sino debe darse en términos de colectividad, con la participación activa de los hombres, precisó.



