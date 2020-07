Desde el portal

Ángel Soriano



El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Conacyt desarrolló ya ventiladores mecánicos para atender a pacientes críticos de covid-19 y se producirán en serie para ya no depender del extranjero en estas importantes herramientas para el combate de la pandemia, lo cual es alentador no sólo para esta emergencia, sino porque demuestra que nuestra tecnología sirve a la gente.

También se sabe que institutos de enseñanza superior, UNAM e IPN, entre otros del sector privado de nuestro país, contribuyen al desarrollo de una vacuna, así como los orígenes y tratamiento del virus que asola a la humanidad e, indudablemente, que este reto lo debemos afrontar con todos los recursos humanos y tecnológicos del país.

Amplio presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología debe rendir frutos ya, de lo contrario, si la ciencia no está al servicio de la humanidad, no se justifica su existencia. Nadie duda de que hay o se han tenido avances en otros rubros, pero lo importante hoy es salvar vidas y reintegrar a la comunidad a sus actividades habituales y reactivar la economía nacional.

No sólo es importante las cifras, las estadísticas, si se aplana o no la curva, si se hace política o no, o si se confrontan los partidos y se cuestiona la conducción de la pandemia; es importante que la ciencia en manos de nuestros expertos hagan su trabajo, se vean los resultados. Y si es así, aún con dos meses de retraso como lo ofreció María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, merece reconocimiento.

