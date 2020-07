Desde el portal

Ángel Soriano



López-Gatell-gobernadores, no aplanan la curva

Pese a la modificación de las cifras en el sentido de que el contagio ahora es más lento pero ascendente, el zar anticovid del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell sigue sin aplanar la curva en su relación con los gobernadores que han reaccionado con malestar a los repentinos cambios del semáforo que retrasan la reactivación de actividades en sus respectivas entidades.

Principalmente las relacionadas con la actividad turística, como Quintana Roo, donde en ocasiones se anuncia que han bajado los contagios y de pronto suben, sin dar certidumbre a los prestadores de servicios a los escasos visitantes que arriban a la entidad; y no sólo la industria turística, sino los agricultores y comerciantes que tampoco pueden reiniciar sus labores.

Y si hay incertidumbre en el sector productivo, en la burocracia federal cunde el pánico ante el anuncio de que el 2 de agosto tendrán que volver a sus labores al vencer el decreto emitido por la pandemia, lo cual originará un rebrote del virus si es que en algo se ha controlado. Y aunque se dice que el retorno será cuidadoso, lo cierto es que hay temor ante ello.

En pleno auge de la pandemia, su conducción ha girado hacia el manejo político: el subsecretario ve trasfondo político en la insistencia de los gobernadores del PAN en desacreditarlo o mal manejo informativo respecto a las relaciones con los mandatarios. Lo cierto es que la pandemia está sin control pese a las afirmaciones de que hay un ascenso cada vez más lento y controlado.

TURBULENCIAS

Restructuración financiera en el ISSSTE

El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda puso en marcha estrategias de reestructuración financiera para recuperar el pago gradual del adeudo histórico de 60 mil millones de pesos por cuotas y aportaciones de los gobiernos de los estados, los cuales fueron tolerados por administraciones anteriores y que ha afectado sus finanzas. A través de una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2020, se estableció que el ISSSTE puede requerir a la secretaría de Hacienda los pagos correspondientes de los gobiernos estatales, firmando sendos compromisos, por ahora, con los gobernadores de San Luis Potosí, Baja California y Guanajuato, y la secretaría de la Función Pública se comprometió a respaldar las gestiones del ISSSTE con otros gobiernos estatales para arribar a una solvencia financiera sana que garantice la operación y una administración sana de sus finanzas, principalmente en esta época de contingencia sanitaria y económica…Pemex acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) un incremento de salario ordinario de 3.37 por ciento y de 1.8 a las prestaciones, que entrarán en vigor el 1 de agosto, pese a que su deuda financiera de unos 105 mil millones de dólares y pasivos laborales; el ajuste se hizo durante el proceso de revisión salarial de 2020 y tendrá vigencia hasta el 31 de julio del próximo año, indicó la decadente empresa paraestatal…Nadie se explica cómo, si los grupos armados que operan en el centro de la República están plenamente identificados, no se actúa para desarmarlos y meterlos al orden; como tampoco se explica cómo el pasado 26 de junio los mismos grupos armados se pasearon tranquilamente por la CDMX para instrumentar el fallido atentado contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch y cómo éste, herido, identificó a sus agresores; como tampoco nadie se explica el trato de rey que se le otorga a Emilio Lozoya Austin que de ser un respetable hombre de negocios en el mundo financiero, resultó ser un reverendo ladrón…

