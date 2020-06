Desde el Portal

El gobernador Alejandro Murat anunció la cancelación de la Guelaguetza tradicionalmente a realizarse los dos últimos lunes del mes de julio para el mes de diciembre, dependiendo de las condiciones sanitarias el fin de año si es que se autorizan ya los eventos masivos; y también, dio a conocer –en otra ocasión- la posibilidad de desaparecer las policías municipales.

Esto último como consecuencia del cobarde asesinato del joven de 16 años Alexander Martínez Gómez ocurrido el 9 de junio, a manos de un policía municipal. Como recurso mediático, se propuso la desaparición de las policías municipales para sustituirlas por la policía estatal y la Guardia Nacional con mando único, aspiración de la IV Transformación para controlar la seguridad pública.

Y aunque ambas cuestiones podrían ser asuntos separados o distantes, no lo es porque toca fibras sensibles de los pueblos indígenas y sus comunidades. La existencia de 570 municipios –más de 300 regidos por sus usos y costumbres- y el resto por el sistema de partidos políticos, ha sido una larga lucha de los pueblos por darse su autonomía, sin intromisión externa.

De la misma manera, la Guelaguetza es esencia de la fiesta y tradición de las ocho regiones de la entidad, no es una fiesta municipal ni un espectáculo dancístico cómo se maneja en la actualidad por el afán de lucro desconocimiento de las tradiciones del estado. Hubo una secretaria de Cultura que pretendió darle sesgo municipal a una fiesta regional. Eso ocurre cuando el Gobierno estatal está en manos de funcionarios ajenos al estado.

TURBULENCIAS

Posponen fusión de CRE-Cofece

"Sé escuchar, intento siempre, es importante aclarar que no hay intención de crear un súper poder... He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y valoración de la misma’ señaló el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, al posponer la presentación de la iniciativa que pretende fusionar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para crear el llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar lo que ha sido cuestionado al inscribirse en la campaña tendiente a desaparecer los organismos autónomos reguladores para concentrar el poder en una sola persona…La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), solicitó a la Segob, la Declaratoria de Emergencia para los municipios de San Miguel Soyaltepec y San Juan Bautista Valle Nacional, pertenecientes a la cuenca del Papaloapam por los severos daños a 125 viviendas por las lluvias que se registraron los días 10, 11 y 12 de junio, y cuya capacidad de atención se ve rebasada por la contingencia…Apoyo para gestión de la conclusión de trabajos en los inmuebles afectados por los sismos de 2017, donde fueron autorizados 101 millones de pesos y solo se ejercieron 65 millones 700 mil pesos, situación que se complica ante la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) dijo el rector de La UABJO, Eduardo Bautista a diputados federales de Morena encabezados por Beatriz Dominga Pérez López que en reunión virtual se comprometieron a apoyar las diversas gestiones derivadas de los temas planteados…La Universidad Autónoma Chapingo, responsabilizó al Sindicato de Trabajadores de la UACh (STUACh), de llevarla a la parálisis y al desprestigio institucional con una huelga de más de tres meses, actos ilegales, tergiversación de información y difamaciones situación que está ubicándose en daño contra bienes nacionales por ser esta Universidad de carácter federal y pública, cuya misión es impartir educación de nivel medio superior, superior y posgrado señaló la Comunidad de Chapingo...

