Desde el primer momento hemos trabajado para atender el tema del Covid-19 en Guerrero: Héctor Astudillo

A partir de mañana, los municipios de Iguala y Taxco pasarán a semáforo rojo, lo que implica medidas más estrictas que disminuyan la movilidad y los contagios, informó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien añadió que esta decisión se tomó en coordinación con los Cabildos de ambos ayuntamientos, quienes solicitaron al Consejo Estatal de Salud su activación para inhibir el aumento de casos de Covid-19.



Recordó que se está trabajando de manera intensa para la reconversión del hospital de Chilpancingo y se mantiene comunicación constante con los alcaldes tanto de Taxco como de Iguala, para poder seguir enfocando los esfuerzos en torno a esta situación. De acuerdo a lo establecido con los Cabildos, estas acciones están encaminadas a salvaguardar la salud los ciudadanos, esto a través de una serie de medidas que buscan evitar aglomeraciones –y por ende los contagios- tanto en lugares públicos como en negocios, transporte público, centros comerciales, entre otros.



En su mensaje diario, el mandatario estatal destacó que también se han redoblado las estrategias preventivas en el resto de los municipios que muestran altos índices en relación a este padecimiento, destacando Acapulco y Chilpancingo, que han tenido un aumento significativo en los últimos días.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el gobernador refirió que desde el primer momento en que se emitió la alerta epidemiológica por el Covid-19 en Guerrero, se ha trabajado para atender la situación, por lo que en este último año se ha atendido de manera directa y oportuna todo lo relacionado con la pandemia.



De nueva cuenta pidió a la población ser partícipe de esta labor, pues ningún esfuerzo es suficiente sin la participación y corresponsabilidad de la población.



’Hace un año llegó el aviso epidemiológico a Guerrero; hace un año nos dijeron, el Covid es una realidad en México, a partir de ese día comenzamos a prepararnos. Llevamos un año en una serie de acciones, hoy lo cumplimos, para enfrentar el tema del Covid. No nos imaginamos hace un año que esta pandemia iba a llegar hasta donde ha llegado y que iba a tener un rebrote, como lo está manifestando en estos últimos días; lo digo con toda la claridad, no es un tema de Guerrero, es un tema del mundo, es un tema de México y al que no es la excepción Guerrero’, dijo.



En este mismo contexto, Astudillo Flores informó que en el marco de una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, se dio a conocer que a pesar de que hay un desfase de 15 días en cuanto a la entrega de vacunas por parte de Pfizer, no habrá afectación en los tiempos para la aplicación de la dosis a los adultos mayores. Por lo que se mantiene firme el proyecto para los meses de febrero y marzo; lo mismo que con el personal médico que labora en los hospitales privados, que se contempla, se realizará en el tercer mes del año.



Los números del Covid-19



En su intervención, De la Peña Pintos coincidió en señalar que este retraso no debe representar un riesgo mayor e insistió en que el mayor peligro se da en el momento en el que no se toman las debidas precauciones y se dejan de lado los protocolos sanitarios.



’La vacuna no va a venir con la varita mágica. Los cuidados los debemos de seguir teniendo y son cinco las recomendaciones, recuerden, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, evitar las aglomeraciones, evitar los lugares cerrados y la sana distancia. Esa es la mejor conducta que podemos llevar a cabo’, puntualizó.



Reiteró su llamado a disminuir la movilidad, para reducir el riesgo de contagio, particularmente en la población de adultos mayores, quienes han sido los más afectados. Pidió a la población esperar la vacuna con ’optimismo razonable’, sin dejar de lado las medidas de autocuidado y la corresponsabilidad.



En cuanto a los números, dio a conocer que hay 29 mil 154 casos acumulados, confirmados y 2 mil 904 defunciones, con un claro comportamiento ondulante ascendente; hay 439 personas hospitalizadas, de las cuales 71 se encuentran en estado crítico intubados.



Enfatizó el aumento que se ha registrado en la ocupación hospitalaria, haciendo un comparativo del 4 de enero cuando se tenía un registro del 36%, contra este jueves, con una tendencia del 62%, lo que representa un incremento importante en los últimos 17 días. En lo que va del mes de enero se han registrado 366 defunciones, con un promedio de 18.3 decesos por día.



También dijo que Guerrero se encuentra ligeramente arriba de la media nacional, con 62 puntos porcentuales en comparación del 61 por ciento que se mantiene en el país. En cuanto a las camas con ventilador, se encuentra por debajo, con un 35% contra el 53% que se registra.



Para concluir, De la Peña Pintos pidió la colaboración en este tema, pues de acuerdo a los resultados y monitoreo, resalta el incremento de contagios, hospitalizaciones y defunciones.