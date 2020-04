Desde el templo de santa Prisca conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. A 10 de abril de 2020.-Al conmemorar el día de hoy el Viernes Santo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en el templo de santa Prisca y san Sebastián, de manera privada, sin fieles, el párroco Osvaldo Gómez Sandoval, exhortó a los taxqueños tener mucha fe y a mantenerse unidos en este tiempos y ante la inminente entrada de la Fase 3 de la pandemia del coronavirus (Covid.3); las situación se puede complicar.

Dijo el sacerdote que hay que ser más solidarios con las gentes más pobres y ayudarlos en lo que venga en las próximas semanas con medicinas, alimentos y empleo, pues no sabemos cómo se va dar con la salud y la economía ’pero hay que estar alertas y preparados’.

Por otros lado, el presbítero católico en entrevista por separado, dijo que ’no hay mal que por bien no venga’, pues ahora la gente confinada en sus hogares con su familia se han acercado más a Dios y a conocer la historia de la salvación, cosa que no hacían anteriormente debido a que se dedicaban más a la fiesta y otros asuntos del mundo durante estos días santos.

Luego de la lectura del Evangelio en donde relata la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, aseguró que Cristo está bien vivo y no quiere la muerte de sus hermanos. Luego vino el momento de la Adoración a la Cruz y se expuso una reliquia del Madero donde murió el Galileo.

Durante la celebración de la Palabra de Dios, el sacerdote solamente le acompaño algunos de sus colaboradores más cercanos, el maestro de música, algunas religiosas y dos o tres medios de comunicación de internet.

Invito el padre Gómez Sandoval a seguir la trasmisión en vivo por internet del Sábado Santo y para el Domingo de Resurrección. Informó que se impartirá la bendición con el Santísimo desde las alturas, desde la nave y cúpula principal del templo de santa Prisca a las doce del día del domingo, por lo que solicitó a la gente sacar sus espejos para orar y alabar a Cristo y a María con el reflejo de la luz del sol.

Finalmente hoy viernes por la noche, la gente salió a sus terrazas, balcones y ventanas con lámparas y luz de sus celulares para alumbrar al cielo y pedir por la salud de los taxqueños, enfermeras y doctores comprometidos con los enfermos de todo el mundo.