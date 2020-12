Desde este lunes, ya hay atención gratuita en hospitales federales de Hidalgo

Sin bombos ni platillos, comenzó a partir de este lunes el decreto que pone a disposición de los mexicanos no derechohabientes de Sistema de Salud alguno los hospitales federales de la Red Nacional de Salud, mismos de los que podrán gozar de sus servicios de manera gratuita.



Así, si el paciente no es derechohabiente del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema, ya no será impedimento para poder ser atendido por un Hospital de calidad donde además, se han eliminado las cuotas que se cobraban previo estudio social, por lo que el acceso a los servicios es totalmente gratuito.



Cabe señalar que solamente aplica para consultas, medicina general y estudios, mientras que para atención de especialidad permanecerán las cuotas según el estudio social realizado por los trabajadores.



La medida pasó casi desapercibida por la población, sobre todo en una época de pandemia en la que las medidas sanitarias obligan a evitar salir de casa para impedir una propagación rápida del virus, sin embargo, en caso de ser necesario, se tendrá acceso al Sistema de Salud de forma gratuita.

Las personas que no cuentan con seguridad social podrán accesar a servicios de salud gratuitos en hospitales adscritos a... Publicado por Morena Hidalgo en Lunes, 7 de diciembre de 2020