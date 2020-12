Desde hace tres meses EDOMÉX es una de las siete entidades del país donde se han recuperado más empleos y se impulsa la economía: Alfredo del Mazo

•Reitera llamado a la ciudadanía para mantener las medidas sanitarias preventivas en la época decembrina y ser responsables ante el aumento de casos de COVID-19 para evitar un complejo inicio de año 2021.



•Atestigua Gobernador mexiquense Segundo Informe de Gobierno del Alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, con quien se compromete a trabajar en coordinación por el bienestar del municipio.



Villa Victoria, Estado de México, .- Al reiterar el llamado a la sociedad a redoblar esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19, que registra un alza en los contagios en la entidad y en el país, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza subrayó que el Estado de México es una de las siete entidades de la República donde, desde hace tres meses, ha comenzado la recuperación de empleos, producto del respaldo que la administración estatal da a los negocios a través de financiamientos y otras acciones entre el Gobierno y la ciudadanía.



"Nos da mucho gusto que seamos de los siete estados que ya empiezan a recuperar el número de trabajadores, el número de empleos que ya estamos empezando a recuperar; llevamos tres meses recuperando el número de trabajadores.



’Hemos continuado con el apoyo también a los pequeños comercios, sabemos lo importante qué es y el número de empleos que generan, a través de financiamientos, apoyos, créditos para que puedan continuar, seguir trabajando", apuntó.



En el mensaje que dirigió durante el Segundo Informe de Resultados del Alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, Del Mazo Maza

enfatizó que la sociedad aún enfrenta una situación compleja en los ámbitos económico y de salud, a causa de la pandemia, sin embargo, destacó que el trabajo responsable y la preparación que se ha hecho a lo largo de los últimos meses, permitieron fortalecer el sistema de salud del Edoméx, con el trabajo de médicos y enfermeras, para atender a todas las personas que han requerido atención médica.



No obstante este esfuerzo, reconoció que los casos de coronavirus van al alza y reiteró el llamado a la población del Estado de México a redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia en este fin de año, cuando tienen lugar muchas reuniones o convivios familiares, y puntualizó la importancia de seguir aplicando las medidas de prevención, ser responsables y evitar un inicio de año 2021 complejo, en el que nuevamente se deban suspender las actividades económicas, lo que afectaría a la economía de las familias.



"Nos encontramos en una situación en donde sigue subiendo el número de contagios y nos lleva a redoblar esfuerzos en el trabajo preventivo. Todo lo que hagamos durante las próximas semanas será fundamental para evitar daños mayores, posteriormente, tanto a la salud como a la economía.



’No podemos y no queremos tener un retroceso que afecte, no nada más a la salud, sino a los establecimientos comerciales, a los pequeños negocios, a los comercios que ya tuvieron que suspender actividades durante un tiempo y que podemos evitar que esto se vuelva a dar", recalcó.



Tras reconocer la importante labor de los trabajadores de la salud durante la emergencia sanitaria, Alfredo Del Mazo indicó que la entidad trabaja con autoridades de la Ciudad de México, con mucha coordinación y se actúa responsablemente ante el incremento acelerado del COVID-19.



Asimismo, aseguró que a pesar de esta difícil circunstancia, el Estado de México continúa trabajando y no se ha detenido, y se apoya a quienes han perdido su fuente de trabajo o padecen otras consecuencias de la pandemia, con la entrega anticipada de programas sociales o el programa de Apoyo al Desempleo.



"El Estado de México no se ha detenido a pesar de lo complejo y de la dificultad de las circunstancias. Hemos continuado con el impulso y el apoyo a través de programas sociales, adelantando las entregas, fortaleciendo los programas con nuevos esquemas, como el apoyo para quienes han perdido su empleo; más de 50 mil familias que hoy en día han recibido apoyo por haber perdido su empleo en el Estado de México", indicó.



Por otro lado, el mandatario mexiquense reconoció los logros que en Villa Victoria ha obtenido su Presidente municipal, Mario Santana, a quien reconoció por el respaldo otorgado a productores del campo, a la vivienda o en materia de seguridad.



Destacó la creación del Centro para el Desarrollo de la Mujer, que brinda servicios médicos, psicológicos, legales, a víctimas de violencia de género o a mujeres en riesgo de ser agredidas, así como del modelo de identificación de riesgos del trabajo infantil, que impulsa los derechos de los niños mexiquenses, o las obras de infraestructura que se han llevado a cabo en este municipio.



El Alcalde Mario Santana Carbajal acentuó el trabajo que en los últimos 12 meses su administración ha desarrollado junto con autoridades del Gobierno estatal, como la inversión de más de 30 millones de pesos para la construcción del circuito carretero La Presa.



Así como la entrega del Salario rosa a más de 3 mil 200 jefas de familia de esta demarcación, o la instalación de 72 cámaras de videovigilancia conectadas al C5, la adquisición de nuevas patrullas, la entrega de cubrebocas a los más de 111 mil habitantes del municipio, así como la instalación de filtros sanitarios en los accesos de Villa Victoria.