Desde Hacienda, Arturo Herrera mete zancadilla a Monreal en reforma del Banxico

A días de iniciar en los hechos el último período de la LVI Legislatura, el secretario de Hacienda de la 4T, Arturo Herrera, anunció a través de The Wall Street Journal que prepara un ’producto bancario’ que frenaría y desecharía la aprobación en San Lázaro de la reforma del Banco de México, propuesta e impulsada por Ricardo Monreal.



El golpe lo da Herrera a Monreal desde el seno de la 4T y al amparo de los conciliábulos de Palacio Nacional y con la ya aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero en hablar de modificar la reforma a la Ley del Banco de México propuesta por el zacatecano.



No hay en realidad sorpresas. Desde que la presentó ante el Pleno, Monreal se vio duramente cuestionado por el sector financiero nacional e internacional y fue objeto de una dura embestida por la cúpula del Banco de México.



Todos advirtieron que la reforma de Monreal podría convertir al Banco de México en una gran lavadora de dólares que además afectaría a la autonomía del banco central.



Apoyado sólo por el senador poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el zacatecano dio la batalla y se propuso crear un puente con los diputados de Morena para sacar adelante su reforma que pretende obligar al Banco de México a absorber los dólares que entran a México en efectivo y que tienen que ser reenviados a Estados Unidos.



Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, junto con Jonathan Heat y Gerardo Esquivel -ambos cercanos a la 4T-, subgobernadores del banco central, indicaron que la reforma de Monreal sólo beneficiaba a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, una entidad sancionada en EU por transacciones irregulares.



Los cuestionamientos escalaron dentro y fuera del país y el presidente López Obrador se comprometió a buscar una solución.



En este contexto, The Wall Street Journal publicó el sábado anterior una entrevista con Arturo Herrera en la que el secretario de Hacienda de México indica que su dependencia está a punto de proponer ’un producto bancario’ que haría innecesaria la reforma de Monreal.



Ese ’producto’ o herramienta, o método, o programa bancario ayudaría a los trabajadores migrantes mexicanos a cambiar sus dólares sin problemas ni pérdidas de valor.



Y evitaría que el Banco de México absorbiera esos dólares.



México, dice el diario, limita la cantidad de depósito en dólares a personas y empresas dentro del combate al lavado de fondos ilícitos.



En los primeros 9 meses de 2020 el sistema bancario recibió 4 mil 700 millones en moneda extranjera que fueron repatriados a través de bancos corresponsales estadounidenses… bueno, menos 102 millones. Parte de Banco Azteca.



Banxico tiene 195 mil millones de dólares en reservas extranjeras, las cuales, afirma la cúpula del Banco Central, quedarían en riesgo con la reforma.



Herrera indicó que este conflicto llevó al gobierno de López Obrador a desarrollar un nuevo producto bancario, para evitar la entrada en vigor de la reforma de Monreal.



Y Monreal insiste en sacarla adelante



En forma colateral a la entrevista de Herrera en The Wall Street Journal, la fracción de Morena en el Senado, de la cual Monreal es coordinador, indicó que esta semana se realizaría una plenaria en forma virtual para definir la agenda legislativa del período que inicia el 1 de febrero y concluye a finales de abril.



En esta agenda las prioridades legislativas de Morena son: la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reforma a la Ley del Banco de México, el acotamiento del outsourcing y la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la reforma al Sistema Integral de Justicia y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.



O sea…



¿Y cómo va lo de las candidaturas?



Mientras México camina agobiado por la pandemia de la Covid y otros conflictos, el calendario electoral del proceso de junio de este 2021, el más grande y complejo en toda la historia del país, se cumple.



Así los partidos y sus alianzas ya han avanzado en la nominación de sus candidatos a las 15 gubernaturas. Esto va así hasta ahora:



En Baja California por Morena va la ex alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila; por la alianza PAN-PRI-PRD parece va a senadora panista Gina Cruz. Ahí todo indica que el controvertido ex alcalde de Tijuana, el priísta y casinero Jorge Hank va por un partido local.

En Baja California sur, por Morena, PT y PVEM va Víctor Manuel Castro y por la coalición PAN-PRI- PRD podría ser Francisco Pelayo, ex diputado federal y sobrino del ex gobernador Marcos Covarrubias.

En Campeche por Morena y PT va Layda Sansores, y por la alianza PRI, PAN, PRD Alejandro Moreno -líder del tricolor y ex gobernador del estado- coló a su sobrino Christian Castro Bello, ex secretario de Desarrollo Social y ex diputado del PVEM; por MC va Eliseo Fernández, alcalde de Campeche, ex panista y ex diputado local.

Por Chihuahua, un estado en conflicto, Morena lanzó al superdelegado Juan Carlos Loera, lo que provocó la judialización del proceso por parte del senador de Morena el ex priista Cruz Pérez; la alianza del PAN-PR podría ir con la alcaldesa de la capital Maru Campos, o con el senador Gustavo Madero; si el PAN logra lanzar a Madero, el PRD iría con la alcaldesa. El PRI iría entonces con Graciela Ortiz, secretaria de Operación Política del CEN.

En Colima va la ex superdelegada Indira Vizcaíno por Morena y Panal, lo que produjo la renuncia a Morena de la diputada federal Claudia Yáñez -hermana de César Yañez-, quien ahora será candidata de Fuerza por México; de la coalición PAN, PRI y PRD podría ir con las senadoras Martha Sosa (PAN) o Mely Romero (PRI).

En Guerrero, hay pleito cantado por la candidatura del senador Félix Salgado Macedonio por Morena. El PRI y PRD podrían ir con el senador del PRI Manuel Añorve o el perredista Evodio Velázquez, mientras que el PAN debe lanzar a una mujer de entre las diputadas locales Irma Lilia Garzón y Guadalupe González, y la consejera estatal, Victoria Escuen.

En Michoacán, Morena lanzó al líder de la CNTE, Raúl Morón, ex alcalde de Morelia; Fuerza por México, al senador Cristóbal Arias, quien renunció a Morena mientras que PRD, PAN y PRI analizan todavía si van o no con el ex alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera. PVEM irá Juan Antonio Magaña de la Mora.

Nayarit apunta a ser una derrota anunciada para Morena, ya que este partido -junto con PT, PVEM y Panal- designaron al senador Miguel Ángel Navarro, quién es desconocido por la dirigencia estatal y otros aspirantes de Morena, los cuales interpusieron un recurso interno ante el Consejo Nacional. Si el Consejo de Morena ratifica a Navarro se profundizaría la ruptura dice Nayar Mayorquin Carrillo, presidente del Consejo estatal de Morena, quien es apoyado por al menos unos 30 mil militantes, cuyo voto podría significar el triunfo o la derrota del candidato de Morena en esta entidad. Aquí la coalición PAN, PRI y PRD está por designar a la senadora panista Gloria Núñez, y MC, a Ignacio Flores, alcalde de La Yesca.

En Nuevo León Morena, PT, PVEM y Panal tienen ya a la ex priista Clara Luz Flores (esposa del líder priista Abel Guerra); Adrián de la Garza -alcalde de Monterrey- va por el PRI, y el PAN va con Fernando Larrazábal, ex alcalde y ex diputado federal; Movimiento Ciudadano tiene al polémico senador Samuel García y el PES al actor Ernesto D’Alessio.

En Querétaro el PAN, partido dominante, va con el senador Mauricio Kuri, mientras Morena ya lanzó a Cecilia Maya, ex magistrada del Tribunal local; el PRI apunta a ir con la diputada local, Abigail Arredondo; PRD, con Raquel Ruiz; Redes Sociales con Miguel Nava, ex titular de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos y Fuerza por México con el empresario Juan Carlos Martínez.

En San Luis Potosí Morena rechazó lanzar al polémico diputado federal Ricardo Gallardo -quien va por PT- y buscará designar a Paloma Aguilar, ex guardaespalda de Andrés Manuel López Obrador. La alianza PAN, PRI y PRD -y el partido local Conciencia Popular- tienen previsto designar al panista César Octavio Pedroza.

En Sinaloa, Morena va con el senador Rubén Rocha y la alianza PRI, PAN y PRD, con el senador Mario Zamora.

En Sonora, Morena va con el ex colosista y ex foxista Alfonso Durazo. La alianza PRI, PAN y PRD lanzó al ex senador y ex alcalde de Hermosillo, Enrique Gándara, puntero en las encuestas, en tanto, MC irá con Ricardo Bours, hermano del ex gobernador priista Eduardo Bours.

En Tlaxcala, la alianza Morena PVEM y PT van con la superdelegada Lorena Cuéllar, en tanto, PRI, PAN y PRD lanzarán a Anabell Ávalos, alcaldesa de Tlaxcala.

En Zacatecas, Morena, PT, PVEM y Panal designaron a David Monreal, hermano de Ricardo Monreal y ex senador y subsecretario de Agricultura; el PRI, PAN y PRD van con Claudia Anaya, senadora priista y ex perredista.

[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa