Desde junio la economía comenzó a recuperarse, pero falta consumo: Heath

subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath Constable, mencionó que desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid en México la economía en el país se vio afectada, sin embargo a partir del mes de junio se va apreciando una recuperación; para fortalecer recuperación que aumente el consumo en los hogares en los próximos meses y se active la inversión fija bruta.



’Podríamos decir que la economía tocó fondo en mayo y empieza su recuperación en junio, sin embargo es una recuperación que todavía falta ver más de fondo, tanto en el consumo de los hogares como en la inversión fija bruta’, puntualiza.



Las cifras a las que se refiere el subgobernador del Banxico para hablar de una mejora en la economía son las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que el lunes informó que México registró un superávit inesperado en la balanza comercial de 2 mil 659.1 millones de dólares entre enero y junio de 2020 pese a la caída de exportaciones e importaciones por el coronavirus.



Asimismo, en el sexto mes del año se registró un superávit de 5 mil 547 millones de dólares, en buena medida gracias a las exportaciones agropecuarias.



Para Heath, quien es doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, la reapertura de los negocios con buenas políticas de salubridad ayudará a mejorar la crisis económica que también ha dejado esta pandemia.



’Es muy importante ir dejando atrás las políticas de confinamiento, ya estamos haciendo la apertura de casi todos los establecimientos y en la medida de que esto se pueda hacer en una forma más rápida, más oportunidades vamos a ver en la recuperación económica, lo que es crucial es que al abrir todos los establecimientos y empresas tengamos muy buenas políticas de salubridad’, asevera.



Desde el 1 de junio el Gobierno de México dio paso a la ’nueva normalidad’ con una serie de medidas y protocolos como el uso de cubrebocas en el transporte y la vía pública, ajuste de horarios laborales para evitar conglomeraciones y reapertura gradual en comercios.



Es importante subrayar que de todas las exportaciones, las que más se cayeron en abril y mayo son también las que más se recuperaron en junio como es el caso del sector automotriz, que tras haber estado cerradas en abril y mayo ahora ya están regresando a los niveles de exportaciones. "Las cifras de hoy del Inegi son más expresivas cuando analizamos el comportamiento de las exportaciones, que son parte del Producto Interno Bruto (PIB) y obviamente esto va a hacer que después de dos meses desastrosos, la actividad económica en julio muestra una tasa positiva", comenta Heath.



Heath hizo énfasis en que las importaciones, que no son parte del PIB, muestran un comportamiento de la demanda agregada, especialmente porque se dividen en tres categorías principales: bienes intermedios, de capital y de consumo. Si analizamos cada uno de ellos vemos que los tres rebotaron un poquito en el mes de junio y el de bienes intermedios fue el que más creció, lo que es el reflejo de que las exportaciones se están recuperando porque para poder exportar se necesitan más insumos y por lo tanto los bienes intermedios aumentaron para poder exportar más.



Los bienes de consumo y los de capital, que apenas mostraron un pequeño crecimiento, reflejan el hecho de que el consumo de los hogares todavía se encuentra muy deprimido, que no estamos viendo todavía una recuperación en forma y tampoco en la inversión fija bruta, lo que se reflejaría en una mayor importación de capital. Como estos dos componentes no aumentaron mucho, podríamos decir que la economía toca fondo en mayo y empieza su recuperación en junio, sin embargo es una recuperación que todavía falta ver más de fondo, tanto en el consumo de los hogares como en la inversión fija bruta.



"Yo creo que nosotros en el Banxico, si queremos que desde el Gobierno se respete nuestra autonomía, también debemos de respetar al Gobierno en cuanto a las acciones que implementa", finaliza. Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO