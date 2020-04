Desde mañana se cierran todos los establecimientos mercantiles en la CDMX

Desde mañana cierre masivo de establecimientos

“Hemos tomado el acuerdo de que a partir del día de mañana, y en algunos casos a lo largo de la semana, quedan cerrados todos los museos de la ciudad, baños de vapor y gimnasios, no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias, a partir de la próxima semana cerrarán cines ,teatros, deportivos, zoológicos, pilares, Cendis (guarderías)”, señaló Sheinbaum Pardo.



Dichas medidas fueron trabajadas en coordinación con la Secretaría de Saludfederal con la intención de prevenir posibles contagios por COVID-19.



Asimismo, reveló que el gobierno de la CDMX ya trabaja en medidas de seguridad para proteger a las personas más vulnerables económicamente, por lo que informó que el plan de acción será dado a conocer el martes, mientras tanto invitó a las personas de la tercera edad a no salir de sus casas.



En tanto que los trabajadores de gobierno o alcaldías que tengan actividades no sustantivas podrán ausentarse de sus labores y trabajar desde casa, sin que vean afectados sus ingresos de aquí hasta el 19 de abril.



También señaló que están trabajando en un plan para apoyar a las empresas en su labor económica, mismo que se dará a conocer el próximo martes.