Desde "Elvis está vivo" hasta el "Covid no existe": Por qué hay quienes creen en teorías conspirativas (y niegan la realidad)

Están en boga pero las ha habido desde siempre y para todos los gustos: teorías no comprobadas sobre fuerzas oscuras que producen tales o cuáles efectos en nuestras vidas ha habido desde que el hombre se preguntó para qué vivía. Han servido para calmarse, para oponerse, para rebelarse y para oprimir. Han explicado el poder ajeno, justificado el propio y producido revoluciones





Cuando Galileo Galilei afirmó en el siglo XVII que era probable que el sol no girara alrededor de la Tierra como decían las escrituras, la Iglesia Católica muy pronto lo acusó de formar parte de una conspiración. Ver enemigos en quienes amenazan tus creencias es una causa frecuente para crear conspiraciones.



Hay conspiraciones que son el resultado de la necesidad ontológica del hombre de explicarse los fenómenos de la vida. Los griegos, por ejemplo, veían en Zeus, epítome de su magnífica mitología, un luchador contra las conspiraciones. Los dioses griegos eran impulsivos, apasionados, instintivos y muy humanos, y con frecuencia eran presas de fuerzas oscuras que los movían a hacerse el mundo a su antojo. Ante lo cual, Zeus asumía las más creativas estrategias para deshacer cada una de las conspiraciones que descubría.



Los aztecas vivían convencidos de depender de una conspiración: el sol que había creado a los humanos y al maíz, de lo cual dependía la existencia, debía ser alimentado con sacrificios humanos, especialmente con corazones aún palpitantes de indígenas sacrificados en vida. Los ritos eran tan repugnantes que, en su lógica cristiana, los misioneros explicaban a los aztecas, una vez fueron sometidos y conquistados, que aquellos actos en realidad eran fruto de creencias que formaban parte de una conspiración diabólica.

Conspiradores contemporáneos

Las conspiraciones existen en tanto existen seres humanos tratando de explicar lo que aún no encuentra explicación, o cuya explicación no resulta satisfactoria.



Los movimientos obreros que recorrieron el mundo a raíz de la revolución industrial y luego en el siglo XX, estaban muchas veces inspirados en ideas marxistas que los llevaban a creer que había una suerte de meta-acuerdo del gran capital internacional, el poder político y la iglesia, para someter a las grandes mayorías del planeta y robarle el resultado de su fuerza de trabajo.



Relativas al poder, a la religión o a la cultura popular, las conspiraciones germinan profusamente en el imaginario de las sociedades sin mayores trabas. Hay quienes afirman, por ejemplo, que los ataques a las Torres Gemelas de Manhattan en 2001 fueron realizados por el propio gobierno de George W. Bush para tener una justificación con la cual regresar a Irak.



Una conspiración muy famosa es la que señala que el gobierno estadounidense estaría absolutamente enterado de las visitas hechas por extraterrestres a la localidad de Roswell, New México, en 1947. Pero que la información que contiene ese evento afecta tantos intereses que han decidido ocultarla al público.

Otras leyendas famosas nos hablan de las conspiraciones que en realidad asesinaron a Kennedy; de la falsedad del aterrizaje en la luna; de que la obra de Shakespeare en realidad no es de su autoría; que Elvis no murió nunca sino que vive en Machu Pichu según unos, o en el Caribe, según otros, desde el 77.



Una recientemente popularizada sostiene que la forma ovalada del planeta ha sido un engaño que hemos consumido por siglos y que la Tierra en realidad es achatada.



Las conspiraciones y el poder

La conspiración más vigente en la actualidad es la del Estado Profundo. Los seguidores de Trump señalan que el mandatario lucha contra un poder invisible, pues éste no se expresa en una institución como tal, sino que sería un acuerdo secreto que le impide gobernar fluidamente.