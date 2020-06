Desde Sheinbaum hasta la jefa Fabiana: las 100 mujeres más poderosas de México

Ciudad de México / 15.06.2020





Las 100 mujeres más poderosas de México en este 2020 se dieron a conocer en medio de casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, por lo que algunas de ellas no pudieron aparecer en la portada de la más reciente edición de la revista Forbes. Ante la pandemia, la atención se centró en aquellas quienes se desenvuelven en la salud, el activismo y el desempeño corporativo.



Por ello, personal médico, luchadoras sociales, artistas y ejecutivas que se enfrentan a algo más que una crisis sanitaria merecen un reconocimiento público, pues los esfuerzos por mitigar la propagación del virus bajo un cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, no ha terminado aún con la reactivación económica que pretende sacar del bache a muchas compañías.



Aquí te presentamos algunas de las mujeres reconocidas del país:





Norma Patricia Torres, jefa de enfermeras de primer nivel, del IMSS.

Fabiana Zepeda, jefa de la división de programas de enfermería, del IMSS.

Doña Ángela, promotora de la comida rural tradicional mexicana.

Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Cepal.

Mayra González, ex Ceo de Nissan México, actual directora global de ventas de Nissan.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México.

Liliana Reyes, directora general de Amexcap.

Yalitza Aparicio, actriz.

Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México.

Gloria Guevara, titular de la OMT.

María Ariza, directora general de BIVA.

Galia Borja, tesorera de la Federación.

Ana Longoria, directora de Novartis.

Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.