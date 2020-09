Desde Veracruz se trabaja junto a la Federación y municipios por el bien del pueblo y la nación: Diputada Ana Miriam Ferráez Centeno

Veracruz, Ver., 27 de septiembre de 2020.- Tras el segundo día de la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, la Diputada por Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, destacó la coordinación de los órdenes de gobierno, que quedó clara entre la Federación, el estado y los municipios de Veracruz, para solucionar los problemas juntos.



’El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue el primero en destacar esa gran colaboración que existe en su gobierno con el gobierno federal y de la misma manera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo lo propio al señalar: Podemos tener diferencias partidistas, pero cuando se gobierna tenemos que trabajar juntos por el bien del pueblo, por el bien de la nación’.



También, la legisladora xalapeña dijo que el mandatario nacional dejó en claro que en Veracruz hoy se tiene a un gran gobernador en la persona de Cuitláhuac García, al que seguirá apoyando.



Agregó, que como bien lo proclamó López Obrador, le dio mucho gusto estar en Veracruz y orgulloso de que gobierne Cuitláhuac García, ’porque es una gente trabajadora, con convicciones y un gobernante honesto, como tenía mucho tiempo que no pasaba, que no sucedía en el estado, porque se padecía de muy malos gobernantes, por lo que ahora lo seguirá apoyando’.



Ferráez Centeno, aplaudió la reflexión del Jefe del Ejecutivo de la importancia del apoyo de la Federación a Veracruz, ante el presupuesto que ejerce el estado sobre 130 mil millones de pesos, del que poco más del 90% se encuentra comprometido en gasto corriente y lo demás, 5% para deuda y solo un 4% para inversión.



’Es importante conocer qué ya en Veracruz el 60 por ciento de los hogares, de las familias, están recibiendo cuando menos un apoyo de un Programa de Bienestar, con lo que queda una muestra de que primero los de abajo, primero los pobres, en la pirámide poblacional que tiene una base amplia donde está la mayoría de la población’, enfatizó la representante popular.



Ana Miriam Ferráez Centeno, también se refirió a los compromisos del presidente López Obrador de no excluir a nadie, de seguir atendiendo de manera directa a la población veracruzana de abajo hacia arriba, pero también se contemplan beneficios para el 30 por ciento de los de arriba, los que tienen más ingresos, los que tienen más posibilidades económicas.



’Lo prioritario es que abajo haya bienestar, la justicia es dar más a quien tiene menos, esa es la filosofía que se aplica’, indicó.



Además, la Diputada de Morena en el Congreso de Veracruz, hizo alusión al mensaje de Gabriel García Hernández, Coordinador General de los Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, de quien destacó el apoyo financiero a microempresas familiares, conocido como Crédito a la Palabra, enfocado a la base de la pirámide poblacional, donde estamos la mayoría de los que venimos de la cultura del esfuerzo y aportan su granito de arena para atender la gran demanda de bienes y servicios que requiere nuestro país.



’Sobre todo para atender a la población que tuvo la necesidad de resguardarse en sus casas en esta crisis sanitaria e impidió salir a trabajar como todos los días, pues la mayoría vive al día’, abundó.



Ferráez Centeno, indicó que fue positivo el informe que realizó Gabriel García, pues en cinco meses a nivel nacional se ha logrado que un millón 191 mil 822 pequeños negocios y oficios reciban estos préstamos, y esto significa 29 mil 795 millones de pesos hasta este momento, 29 mil 795 millones que llegaron directamente a todas estas economías.



’De esta forma a sentó un precedente que presenta un esfuerzo de colocación de crédito, quizás el más grande en la historia, en un tiempo récord, será ejemplo a nivel mundial de cómo activar y fortalecer una economía de abajo hacia arriba, tal cual se hizo toda esta nueva política económica’.



Por último, la Diputada por Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, dijo que junto a los demás programas de Bienestar, representan el nuevo paradigma de la economía mexicana y se hablará, quizás, en el mundo de cómo de abajo hacia arriba se puede superar una crisis y bajo este esquema se logrará activar la economía de nuestro país y de Veracruz.