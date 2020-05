Desde Zumpango hacen un llamado a las autoridades federales y estatales

Zumpango Estado de México



Yo soy Saúl Dávila García



Por medio de este escrito pido a las autoridades federal y estatal nos ayuden ya que aún nos piden quédate en casa pero sin comida ni dinero para poder solventar nuestras necesidades.



Yo trabajo en la construcción yo voy al día si trabajo me pagan si no pues no desgraciadamente no tengo ninguna prestación y muchas familias como miles estamos pasando la misma situación.



Por eso señores presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernador Alfredo del Mazo Maza necesitamos nos ayuden como es que ya quieren terminar con el confinamiento si muchos medios de comunicación extraoficiales comunican que estamos en el mero pico del Covid 19 que garantías nos dan a patrones y trabajadores que no nos contagiemos por eso señor presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el pueblo le exige cumpla con sus obligaciones done esta su esperanza de México



Primero los pobres



Abrazos pero sus autoridades dan madrazos



Atentamente

Saúl Dávila García