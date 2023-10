Toluca, México.- María del Rosario Elizalde Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena y María del Carmen Albarrán Gabriel, presidenta del municipio de Donato Guerra, anunciaron la realización de la segunda edición de la ’Feria Malacatepec Aguacate y Trucha 2023’ a verificarse del 6 al 8 de octubre en el municipio mexiquense ubicado en la zona sur poniente del Estado de México.



La presidenta de la Comisión legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal, Elizalde Vázquez, precisó en rueda de prensa registrada en el Congreso local que la actividad turística es un puente fundamental para el impulso económico de los municipios, ya que no sólo las y los vecinos que están vinculados a dicho sector de la economía resultan beneficiados, como son las y los artesanos locales, sino también la población en general.



Lo anterior, afirmó, porque en calidad de turistas miles de personas tienen la oportunidad de conocer paisajes de una belleza natural inolvidable, así como descubrir las maravillas culturales y gastronómicas que hay en Donato Guerra, municipio que se caracteriza por su extraordinaria producción de aguacate y trucha.



En este sentido la alcaldesa Carmen Albarrán invitó a las y los mexicanos y extranjeros a conocer el municipio mexiquense que dedica 5 mil 163 hectáreas a la producción de aguacate, de las cuales 3 mil 167 en estos momentos están en activo con un rendimiento promedio de 11.4 toneladas por hectárea, lo que permitió que en 2022 se registrará una producción de 41 mil 462 toneladas del fruto.



Declaró que la Feria contempla el concurso del Aguacate más Grande y Limpio, así como del Mejor Guacamole, demostración de danzas tradicionales, presentación de músicos de la región, ballet folclórico, conferencias entorno al aguacate y de sus productos derivados, así como comercialización de licores y de artesanías confeccionados en el municipio, entre otros atractivos como la Carrera Atlética Malacatepec y el arranque de la Ruta de Rzr y de Cuatrimotos, junto con la presentación de cantantes de renombre como Gerardo Díaz y Su Gerarquia y Mariel Tello.



Al respecto la diputada de Morena, Rosario Elizalde, puntualizó que la Feria de Donato Guerra no sólo permitirá a miles de personas conocer el municipio, sino también su gastronomía y productos como la trucha, aguacate, licor, café, junto con un gran número de artesanías realizadas con fibra vegetal de ocoxal, así como la música y tradiciones de la cultura mazahua.



La también representante del distrito electoral 39 con sede en Acolman, Elizalde, puntualizó que en su calidad de presidenta de la comisión ha emprendido acciones concretas para que cada Artículo de la Ley de Turismo que impulsó, junto con las y los diputados de Morena, se materialice de manera inmediata.



Recordó que meses atrás un grupo de diputadas y diputados acudieron a Donato Guerra para precisar a la autoridad local e interesados en el tema, las virtudes de la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal aprobada en la Cámara local.



En este sentido refirió que uno de los principales objetivos de la Ley, no solo es alentar la economía municipal y regional entorno al turismo, sino y sobre todo beneficiar a las personas que son parte medular del sector como las y los artesanos del Estado de México.



’Quiero reiterar mi compromiso de seguir contribuyendo con el impulso de acciones que fortalezcan la acción y promoción de sitios turísticos que hacen único a nuestro Estado de México’.



Manifestó, la diputada Rosario Elizalde durante la conferencia a la que acudió Rigoberto Reyes Victoria, productor de aguacate de la ’Asociación Libertad’; Fernando Zarza Cruz, productor de la asociación ’Xoco Production’; María Guadalupe Martínez Jasso, artesana mazahua y José Luis Navarro, productor de trucha y Bernabé Martínez, líder mazahua y productor de artesanías, entre otros.



En su intervención María del Carmen Albarrán Gabriel, presidenta del municipio de Donato Guerra, detalló que las y los visitantes podrán pernoctar en el municipio, ya que hay un gran número de posadas y alojamientos a través de la plataforma Airbnb; también aseguró que la seguridad de los visitantes está garantizada porque hay una estrecha coordinación entre las fuerzas de seguridad y porque su municipio, a nivel estatal y nacional, no está catalogado como de alta incidencia delictiva.



Carmen Albarrán puntualizó que las 1,823 huertas de aguacate que hay en Donato Guerra, sólo 273 están certificadas, entre otros factores porque la tramitología es muy complicada y costosa, ya que representan un desembolso para el productor de aproximadamente 60 mil pesos.



Por lo que hizo un llamado a la autoridad federal a tomar cartas en el asunto y confió que con el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, cientos de productores tendrá el respaldo del gobierno mexiquense, situación que desafortunadamente no se registró con la Secretaría del Campo estatal del sexenio anterior, entre otros factores porque pasaron 4 titulares por dicha dependencia.



La alcaldesa hizo del conocimiento de la población que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la ganancia de los productores, ya que les compran a 20 y/o 23 pesos el kilogramo de aguacate y en el mercado se ubica entre 60 y 70 pesos; por ello consideró que es urgente establecer un mecanismo que permita a los productores un sistema de comercialización directo con el consumidor.



’Quienes realmente se quedan con la ganancia de la producción son los intermediarios y no realmente los productores’, denunció.