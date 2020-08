Desecha juzgado amparo de hijo de Osorio Chong: no vulnera sus derechos

El amparo solicitado por Miguel Ángel Osorio Vargas, presidente de la Fundación Más Mexicanos A.C. e hijo del legislador Miguel Ángel Osorio Chong, fue rechazado por el Juzgado tercero de Distrito en Pachuca debido a que no existe una acción sancionatoria -de momento-, sino que se trata de una indagatoria de carácter adjetivo.



Con esta resolución, la autoridad no está impedida para llegar a las últimas consecuencias en función de la investigación por supuesto incremento patrimonial inexplicable en contra de Osorio Chong, que a ala postre, podría involucrar a sus familiares involucrados en caso de que estos figuren como beneficiarios de bienes patrimoniales.



El Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo desechó la solicitud de amparo de Osorio Vargas al considerar que no existe afectación a sus derechos derivado del procedimiento interno de verificación patrimonial VP/085/2019 que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra su padre, quien fue secretario de Gobernación entre 2012 y 2018.



’(La indagatoria) únicamente produce afectaciones de carácter adjetivo ya que no establece ningún tipo de sanción, ni afecta alguno de los derechos sustantivos de los gobernados (la vida, la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otras)’, resolvió el 10 de julio Guadalupe Álvarez Sánchez, secretario en funciones de juez.



Según la resolución de la justicia federal, la indagatoria de la SFP contra el exgobernador hidalguense, remitida a su Unidad de Asuntos Jurídicos, se deriva de un incremento patrimonial no explicable, respecto a su ingreso como servidor público por 14 millones 57 mil 404.07 pesos, entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2017.



Osorio Vargas alega que del acuerdo del 24 de junio de 2020 dictado en el expediente VP/085/2019, es un personaje totalmente ajeno.



El Juzgado Tercero de Distrito desechó la petición de amparo debido a que no existe sanción en el procedimiento que la SFP sigue contra el exsecretario de Gobernación, ni tampoco contra el quejoso, al menos por el momento.Marisol Flores | AM Hidalgo