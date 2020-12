Desempleado ‘Piojo’ Herrera, ‘Rey Midas’ del América

+Sumaron 27.9 millones de euros, cifra superior al resto de los equipos de la Liga MX



Ciudad de México, .- (BALÓN CUADRADO).- En base al discurso del presidente del México, Andrés Manuel López Obrador, el equipo América es un equipo «fifi» –sinónimo de burgués– . Porque de acuerdo con el portal Transfermakt –una suerte de bolsa de valores del futbol mundial—, las Águilas son el segundo equipo más valioso de Liga MX –cotizada en 725 millones 333 mil euros–, unos tres millones menos que Monterrey: 63 millones 600 mil euros.



Equivale a cerca de mil 600 millones de pesos que tiene en sus activos Emilio Azcárraga Jean como dueño de las Águilas. Además de poseer a la poderosa Televisa, entre otras empresas, Estadio Azteca incluido.



Por eso, entre otras cosas, llamó la atención el cese fulminante, a los 52 años de edad, de Miguel Herrera como estratega del América, este 21 de diciembre. Pese a que fue pieza angular para engordar sus obesas arcas.



Fue despedido con el argumento de que incumplía con la ’grandeza’ del equipo. Convirtiéndose en una suerte de Kleneex: úsese y tírese. y pese a que había acumulado cinco años y medio de trabajo en dos periodos, convirtiéndose en Rey Midas de las Águilas.



En ese lapso, no solo se representó un símbolo en el tema deportivo, también en cuestión de ingresos:



Las ventas de jugadores de sus diferentes planteles sumaron 27.9 millones de euros –682 millones 271 mil pesos al cambio de hoy–, cifra superior al resto de los equipos de la Liga MX.



Pocas horas después de su cese, mediante un comunicado oficial, Herrera se sinceró y despidió de la hinchada americanista en lo que fue su segundo periodo al frente de uno de los cuatro equipos más populares de México –con Cruz Azul, Chivas y Pumas–.



’Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos’, difundió en su cuenta de Twitter el ex técnico del Tri.



Y reconoció:



’Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos’.



Su primer periodo fue del Clausura 2012 al Apertura 2013, dos años en los que el club recibió 19.3 millones de euros tras las ventas de Christian Benítez, al Al-Jaish de Qatar (11.7 millones), de Diego Reyes, al Porto de Portugal (7 millones), y de Oswaldo Vizcarrondo, al Nantes de Francia (600, 000 euros).



Fue la primera vez que los tres salían del continente.



Sin embargo, la mejor temporada para Miguel en cuestión de logros deportivos y económicos fue la 2018-19, ganando una liga (Apertura 2018), una copa (Clausura 2019) y un Campeón de Campeones.



Dichos títulos se reflejaron en el mercado de transferencias del verano de 2019.



América ingresó 38.4 millones de euros tras las transferencias de Edson Álvarez al Ajax (15 millones), de Mateus Uribe (9.5) y Agustín Marchesín (7.7) al Porto, además de Guido Rodríguez (4.5) al Betis.



Al igual que en 2013, estos cuatro jugadores cumplieron su sueño de ir a Europa tras un año de éxitos con Herrera.



De hecho, las ventas de Edson y de Diego Lainez (por 14 millones de euros al Betis de España) representan las dos transferencias más caras de futbolistas mexicanos desde la Liga MX hacia clubes europeos, superando a Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Javier Hernández.



Aunque Raúl fue debutado por Alfredo Tena en 2011, fue Miguel Herrera quien lo convirtió en titular en el Clausura 2012, no obstante, no se le atribuye su venta al Atlético de Madrid porque el entrenador era Antonio Mohamed.



En un total de 11 torneos dirigiendo al América, el ‘Piojo’ y el club ingresaron un total de 42.6 millones de euros, aunque también gastaron 14.7 en compras de jugadores.



Haciendo el balance, las águilas ganaron 27.9 millones, vendiendo a 12 jugadores, de los cuales siete fueron a ligas top de Europa.



En los cinco años que Herrera no dirigió al América dentro de la década 2010-2020, las ventas fueron por 23.5 millones de euros, es decir, 45% menos que en su gestión y con siete entrenadores:



Manuel Lapuente, Carlos Reinoso, Alfredo Tena, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas, Ignacio Ambriz y Ricardo Lavolpe.



Durante las gestiones del ‘Piojo’ entre 2012-14 y 2017-20, solo dos equipos lograron más ingresos por transferencias:



Pachuca, con 46.7 millones de euros, y Guadalajara con 44.5, sin embargo, en el balance entre ventas y compras, ambos tienen una menor cantidad que el América, ya que los Tuzos se quedaron con 11.7 millones y las Chivas, incluso con cifras negativas de -15 millones.



Costo de mecha corta



Miguel Herrera, con 18 años de experiencia, es el único técnico que puede contar que fue destituido por su temperamento de dos de los puestos más codiciados en el futbol mexicano: del América, el club más ganador de la Liga MX, y de la selección nacional, ambos en un periodo de cinco años.



Ni en América ni en el Tri perdió el cargo por cuestión de méritos deportivos.



En las águilas, es uno de los tres técnicos con más títulos, con cuatro, al igual que el brasileño Jorge Vieira (entre 1987 y 1990) y que Raúl Cárdenas (entre 1975 y 1978).



De hecho, el ‘Piojo’ superó en este 2020 al propio Cárdenas en el rubro de más victorias en la historia del club, con 134 en 260 partidos oficiales.



Pero las razones de sus despidos van más allá de la cancha.



El primer cese fue con la selección mexicana en julio de 2015, cuando él y su hija agredieron a los narradores Christian Martinoli y Luis García, de TV Azteca, en un aeropuerto de Filadelfia.



No sirvió que Herrera venía de ganar la Copa Oro de ese año, Decio De María decidió quitarlo del banquillo del Tri.



En este 2020, Herrera dejó insatisfecha a la afición tras la eliminación del América a manos de Chivas en cuartos de final. Pero la gota que derramó el vaso fue la caída ante Los Angeles FC en Concachampions.



Al medio tiempo, el entrenador americanista y el auxiliar del club estadounidense, Ante Razov, intercambiaron manotazos, lo que derivó en la expulsión para el ‘Piojo’. El equipo se desconcentró y le dieron la vuelta de 1-0 a 1-3.



’Las actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución ni es lo que espera la directiva’, escribió el América en el comunicado oficial mediante el cual anunciaron el cese de Miguel Herrera.



Tampoco se olvidan los altercados contra otros técnicos, como Ricardo Lavolpe y Hernán Cristante, a lo largo de su gestión en las águilas.



(Con información del diario El Economista)