Desesperado, Loret realiza otro montaje: Julio Astillero

Ofrece @carlosloret otra prueba de su oficio oscuro: de amplias declaraciones en su contra edita unos segundos para q parezcan favorables a él; recorta, saca d contexto, hace montaje, fanfarronea "triunfos". Eso no es periodismo sino desesperación y mentira #LordMontajesReincide https://t.co/M9PxYifUq2

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH