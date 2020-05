Desestima FIFA denuncia por violación a derechos humanos de futbolistas mexicanos

+Es un caso local y no puede intervenir, dictamina el organismo que encabeza Gianni Infantino



+La asociación mexicana minimiza el sentido negativo de la respuesta del organismo mundial



+Aunque poco halagüeña, aún tienen posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar su intervención en el tema



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Como era de esperarse –porque históricamente está supeditada a los intereses de los zares del balón–, FIFA aniquiló casi por completo las esperanzas de los jugadores de la Liga de Ascenso –que contaba con más de 370 deportistas– al desestimar la denuncia presentada por la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) respecto de la desaparición de dicha categoría. Argumentó que es un caso local en el que no puede intervenir.



La semana pasada, la AMFpro envió una carta al órgano rector del balompié mundial, encabezado por Gianni Infantino, para acusar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Mx de violar los derechos humanos de los jugadores del llamado Circuito de Plata –Segunda División–, así como incumplir con las normativas laborales.



La asociación precisó que ambas instituciones –encabezadas por Yon de Luisa y Enrique Bonilla, respectivamente– aprovecharon el parón en el futbol mundial y la crisis derivada de la pandemia de coronavirus para tomar la aviesa decisión de eliminar el Ascenso Mx.



La AMFpro solicita la intervención de la FIFA sobre el particular, pues las acciones de la FMF y la forma de difundirlas, lo único que acreditan es la falta de respeto a los derechos laborales y humanos de los futbolistas profesionales de la división de Ascenso Mx, se establece en la misiva.



No obstante, este martes trascendió que la FIFA emitió una respuesta a dicha demanda, en la que rechazó interferir en la decisión tomada hace unas semanas por la FMF y la Liga Mx. Y donde jamás se tomó en cuenta a los más afectados: jugadores.



’Tras un análisis de la correspondencia remitida, consideramos que la situación de la que nos informa es de carácter fundamentalmente nacional. Por tanto, no parecemos estar en posición de intervenir en relación a este asunto específico’, contestó la FIFA a la AMFpro.



Luego de que en diversos medios de información nacional y redes sociales se filtró dicha información, la frágil asociación de futbolistas, encabezada por Álvaro Ortiz, emitió un comunicado de prensa en el que el organismo rechazó el sentido negativo de la respuesta.



En el documento justifica:



’Es errónea la apreciación hecha sobre el sentido ‘negativo’ que puede generar la contestación, pues se tergiversa de manera poco ética. El que un organismo como la FIFA atienda la solicitud hecha por parte de la AMFpro refleja el reconocimiento y la fortaleza que tiene con las y los futbolistas profesionales en México.’



Además de abrir –supone—’un canal de comunicación directo y franco con dicho organismo bajo una línea institucional ante las actuaciones irregulares y poco transparentes de la Federación Mexicana de Futbol, las cuales desde hace décadas impactan nocivamente en el desarrollo del jugador profesional y del mismo balompié y que seguirán siendo evidenciadas por su falta de claridad y nula inclusión.’



Puntualiza:



’Dada la confidencialidad a la que está sujeta de origen dicha información, sólo podemos señalar que la respuesta avala y valida a la AMFpro para que en conjunto con la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), ejecute las acciones necesarias y proteja los intereses así como los derechos humanos y laborales de los futbolistas profesionales a nivel nacional, marcando un antes y un después que queda como precedente en la materia.’



Finalmente, el comunicado indica que la asociación ’continuará trabajando de manera estratégica –como la hecho desde siempre– para buscar el respeto de los intereses y derechos de las y los futbolistas profesionales ante las instancias conducentes dentro y fuera del país’.



La AMFPro y los equipos del Ascenso Mx todavía tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar su intervención en el tema.



Aplazan mundiales femeniles



Por otra parte, FIFA informó ayer que debido al impacto del Covid-19 los Mundiales femeniles Sub-20 y Sub-17 que se realizarían este año serán aplazados. La Copa Sub-20 de Costa Rica y Panamá, en donde el Tricolor ya se encuentra clasificado, ahora se disputarán del 20 de enero al 6 de febrero de 2021.



También, el torneo Sub-17 a celebrarse en la India quedó programado del 17 de febrero al 7 de marzo del siguiente año. El premundial de Concacaf en esta categoría se encuentra suspendido por la pandemia