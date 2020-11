Desestimación de cargos contra Cienfuegos muestra que la cooperación con EU se basa en respeto a nuestra soberanía: Marcelo Ebrad Casaubon

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló la declaración conjunta emitida por la Fiscalía General de la República y la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos sobre la desestimación de cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que sea investigado y, en su caso, juzgado en territorio mexicano, respetando la soberanía y las leyes de nuestro país.





El canciller Ebrard reiteró que la cooperación entre ambas naciones debe fundamentarse siempre en el respeto a la soberanía y las instituciones, así como alimentarse cotidianamente de la confianza, por lo que recalcó: ’si no hay confianza en nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y los funcionarios de Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen’.





Asímismo el secretario de Relaciones Exteriores detalló cronológicamente los hechos, desde el momento de la detención del general Cienfuegos, hasta la declaración conjunta emitida el día de ayer, así como los intercambios entre la cancillería mexicana y las autoridades estadounidenses durante este proceso.





Reiteró que, hasta el momento de la detención del exsecretario, el Gobierno de México nunca recibió una notificación oficial sobre la existencia de una investigación por parte de las autoridades estadounidenses que llevaría a su aprehensión.





Por lo anterior, el canciller indicó que, a solicitud de la Fiscalía General de la República, organismo autónomo, y en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre ambos países, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de solicitar a la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, que se desestimen los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.





A la vez reconoció el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, porque ’cualquiera -dijo- en el lugar del fiscal general quizá no habría admitido ni habría diseñado las vías legales para lograr este objetivo pero se ha hecho en función, como me lo dijo el doctor Gertz, de la dignidad y los intereses de México’. Subrayó que nuestro país se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas, con el interés de demostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad.





Finalmente, el secretario expresó que esta decisión de Estados Unidos reconoce positivamente al Gobierno de México porque da lugar a que la cooperación que hemos tenido se mantenga sobre la base de respeto a la soberanía y jurisdicción mexicana.