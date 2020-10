El caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en concreto su detención por supuestos cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por lavado de dinero, ha polarizado a la comentogracia, no tanto al pueblo, que mira azorado la brutal noticia y como siempre dice, con otras expresiones que le son comunes: ¡que se friegue!







Espero que sean mayoría las plumas que nos hemos colocado en el punto correcto de esperar mayores informaciones, con el debido respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.







Lo que no se vale es desgarrarse las vestiduras en las dos direcciones, porque llegamos a exageraciones en los supuestos argumentos de condena y defensa.







Argumento exagerado por falsario, es querer inmiscuir a las instituciones y al país mismo en los ilícitos probables y comprobados de los funcionarios o exfuncionario públicos arrestados.







La nación y sus instituciones están por arriba, superiormente por arriba de cualquier acto de deshonestidad de cualquier funcionario público, así sea el jefe de gobierno, llámese Presidente, Primer Ministro o Monarca.







Los ejemplos están en la propia historia: a pesar del Führer Adolfo Hitler, Alemania sigue vigente y es una gran nación; a pesar de Benito Mussolini, Italia sigue siendo la cuna de la cultura universal, a pesar del dictador Francisco Franco, permanece España.







Más cercanos a nosotros, a pesar de Augusto Pinochet, ahí está la República de Chile; a pesar de la criminal junta militar integrada por los mílites: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtiere, quien puede desconocer la grandeza de Argentina.







Y si seguimos en esta lista ignominiosa cuantos presidentes o jefes de estado traicionaron a su país y a su pueblo al convertirse en sátrapas para enriquecerse a costa de los sufrimientos y de la vida de sus propios connacionales.







Afirmar que es un deshonor en general para México y en particular para las fuerzas armadas de nuestra nación la detención del general Cienfuegos Zepeda, decir que pega directamente en la misma forma el arresto y juicio de Genaro García Luna, simplemente es un despropósito.







Los defensores a ultranza de los detenidos en Estados Unidos como presuntos responsables de ilícitos relacionados con las drogas, están cayendo en la insensatez de desgarrarse las vestiduras, sin calcular que pueden quedar desnudados y exhibidos.







