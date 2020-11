Deshoja la margarita ‘Checo’ Pérez: opción año sabático en el 2021

+El piloto mexicano dio pista de lo que ocurriría el próximo año



+Después de que termine su tiempo con la escudería Racing Point



+Nuevo rostro de F1 Ciudad de México en el siguiente trienio



+Para financiar una fecha del Gran Premio, el costo promedio de la cuota ronda entre los 30 y 45 millones de dólares anuales



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- En la nueva atmósfera de cara al Gran Premio de la Ciudad de México 2021, se mantendrá la esencia de emociones, legado y promoción turística, y se vivirá el resultado del primer espectáculo de Fórmula 1 organizado sin dinero público. Mientras, Sergio Pérez dio pista de lo que ocurriría el próximo año si después de que termine su tiempo con la escudería Racing Point no encuentra otro asiento.



En Turquía, donde se correrá la décimo cuarta fecha de la presente temporada, en el circuito del Parque de Estambul, Checo argumentó:



’Todo es tan tarde ahora que parece que sabré si continuaré en la F1 o no, tarde este año. Así que creo que un año sabático es una opción. Veremos qué sucede en las próximas semanas’.



El piloto había sido vinculado con varios equipos como Alfa Romeo, Williams y Haas, y parece que sólo le queda una opción en Red Bull para el 2021, escudería que está considerando reemplazar a Alexander Albon con un piloto más experimentado.



’Como he dicho antes’, argumentó el piloto mexicano, ’hasta que los equipos anuncien a sus pilotos, todo es una opción. Cada equipo que no ha anunciado su alineación, es una opción. Así que ya veremos’.



La F1 se encuentra en su etapa final con cuatro carreras por cumplirse, lo que reduce el tiempo de negociación para los pilotos. Checo pasó por un escenario similar el pasado 13 de noviembre del 2013 cuando McLaren anunció que no continuaba en el equipo y un mes después, el 12 de diciembre, Force India, ahora Racing Point , dio a conocer su nombre.



Nuevo Rostro de F1 CDMX



La inyección económica de la iniciativa privada tendrá todo el peso, aplicando los recursos del fideicomiso de empresas que invirtieron para la continuación del Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez por tres años más, hasta 2023.



Así, se tiene asegurado un evento que generó, en derrama económica en el 2019, unos 4, 200 millones de pesos, de acuerdo a lo registrado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.



’Nos llena de orgullo que a través de la celebración de nuestro Gran Premio se siga generando un impacto económico favorable en la capital del país a través de la generación de empleos, exposición global mediática y actividad turística’, respondió para El Economista, Rodrigo Sánchez, Director de Marketing y Relaciones Públicas del GP de la CDMX.



Además, se tiene de nuevo la satisfacción de que Liberty Media agendó la misma fecha, a finales de octubre, que los organizadores han aprovechado para sincronizar con la celebración del Día de Muertos y que le ha merecido distinciones internacionales a la mejor experiencia deportiva en vivo del mundo.



’La firma en 2019 de la extensión de contrato fue posible gracias al apoyo de Claudia Sheinbaum y del Gobierno de la Ciudad de México –que ella encabeza–. Su liderazgo en reconocer el valor social y económico del GP hizo posible traer a la mesa a distintos empresarios a través de un fideicomiso para completar la inversión necesaria para la realización del evento’, reconoció Sánchez.



De acuerdo a cifras de la consultora Formula Money, para financiar una fecha del Gran Premio, el costo promedio de la cuota ronda entre los 30 y 45 millones de dólares anuales.



En México, en la página oficial del evento aparecen como patrocinios principales Heineken (sponsor global), Citibanamex, GNP, Banorte, Telcel-Infinitum, Tane y el Gobierno de la Ciudad de México -que apoyará con los permisos y la logística del evento–.



’Estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de empresas (…) que han confiado en nuestro proyecto y en la plataforma que ofrecemos. Se trabajan paquetes de patrocinio a la medida, de acuerdo a las necesidades de cada marca y así brindarles los mejores resultados. Por temas de confidencialidad no podemos compartir detalles más específicos’, señaló el director de marketing.



Este 2020, Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) ha caminado durante meses con la experimentación de estrategias de posicionamiento. El GP de la CDMX se alió con algunas propiedades deportivas del país para crear ’Deportes Unidos por México’ y promover mensajes de conciencia entre la afición nacional en la pandemia.



Explica Sánchez:



’Nuestra primera gran actividad este año fue una subasta de memorabilia deportiva cuyos fondos se destinaron a la Unidad Temporal Covid-19 instalada en el Centro Citibanamex, pero estoy seguro que vienen más iniciativas y suma de esfuerzos en favor de México’.



¿Cuáles son las nuevas áreas de negocio que exploras para el próximo Gran Premio?



’Antes de la pandemia teníamos claro que queríamos integrar los eSports como parte de nuestra oferta de entretenimiento. Sin duda, el aspecto tecnológico es el futuro de la industria y queremos estar desde una etapa temprana’, detalló Rodrigo Sánchez.



La celebración del Virtual México GP 2020 fue un evento digital en la que se reunieron de manera virtual 5,000 a través de una aplicación para conmemorar la que habría sido una edición más del Gran Premio mexicano.



(Con información del diario El Economista)