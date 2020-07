Designa el Presidente López Obrador a Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador designó hoy, como Secretario de Comunicaciones y Transportes, a Jorge Arganis Díaz Leal, en sustitución de Javier Jiménez Espriú, quien presentó la renuncia.

Jorge Arganis Díaz Leal es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas.

Fue Director General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ha ocupado los cargos de tesorero y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido coordinador de diversos Comités, secretario del XVI Consejo Directivo, vicepresidente del XXIII Consejo Directivo y presidente del XXV Consejo Directivo; representante por parte de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción.

Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, en el Marco del Tratado de Libre Comercio y vicepresidente del Área Civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI). Fue Coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance for Civil Engineering (NAACE).

Asimismo, socio fundador de Causa Ciudadana, A.P.N. y primer coordinador del Grupo Ingenieros para el Cambio (INPAC), organizaciones políticas plurales.

La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM le otorgó el Reconocimiento a la Actividad Gremial en 1985, la Texas Society of Professional Engineers lo designó socio honorario en 1993 y en 1998 el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó la calidad de Miembro Emérito.

Al ser presentado a los colaboradores del ex secretario, Jorge Arganis Díaz Leal se manifestó satisfecho con el trabajo de la Secretaría durante el mandato del presidente López Obrador y subrayó que actuará con la transparencia y probidad que exige la Cuarta Transformación.