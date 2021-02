Desinflamatorios y antiviral: esto sabemos del tratamiento para el COVID de AMLO

Ciudad de México. Marzo 09 febrero 2021.-El presiente Andrés Manuel López Obrador reveló que participó en un proceso de investigación que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) a pacientes que dieron positivo al virus SARS-CoV-2.



Si bien falta algunas semanas para conocer los resultados, esto es lo que sabemos hasta ahora de este tratamiento, en el que –de acuerdo con el Ejecutivo federal– han participado alrededor de 120 personas.



¿De qué va el tratamiento?

En su reaparición, el presidente aseguró que aceptó formar parte de las personas que están sujetas a investigación probando tratamientos, en la que le aplicaron antiviral y desinflamatorios.



’El doctor (Jorge) Alcocer, él me atendió, junto con un grupo de médicos a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición’, dijo en conferencia.



López Obrador comentó que tras una radiografía detectaron que el virus ya estaba en sus pulmones, por lo que había que frenarlo, ante ello se le aplicó el tratamiento antiviral al día siguiente. A partir del viernes, que le hicieron la prueba y salió negativo, estará en revisión.



’Ya terminé el tratamiento, nada más es la observación con análisis. Ayer me sacaron sangre para saber cómo se comporta el virus, cómo se está comportando y efectos secundarios porque, como todos sabemos, se afectan los pulmones, es lo primero que se afecta, pero también el tratamiento tiene que cuidar que no se afecten otros órganos, riñones, el hígado; en mi caso, del corazón porque soy hipertenso’, explicó.



¿Quiénes participaron en la atención del presidente?

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, coordinó a los médicos, entre ellos, Alejandro Svarch, que es internista; el doctor José Rogelio Pérez Padilla, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), especialista en enfermedades pulmonares; el doctor Patricio Ortiz, cardiólogo que ha estado pendiente de la hipertensión y del infarto que sufrió López Obrador en 2013, y José Ricardo Sánchez Santana, de la Secretaría de la Defensa, es decir un médico militar.



Además, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo la investigación a la que se sometió: el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo, y la doctora Sandra Rajmé López, quienes llevan a cabo el protocolo.





¿Cómo son los tratamientos?

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que los protocolos, los ensayos clínicos controlados integran a una cantidad predefinida de personas y para poder atribuir una mejora o una curación a un medicamento se tiene que ver el resultado de todo el grupo y las comparaciones que se hacen entre las que recibieron el tratamiento y aquellas que no.



’Entonces, más allá de lo que pueda haber ocurrido con una sola persona, y esto es en el marco general de los ensayos, hay que estar más bien atentos y expectantes de ver cuáles serían los resultados finales que el ensayo en algún momento arrojará para ver, entonces, si estos efectos o estas mejoras se ven en grupos completos o en al menos los suficientes que permitan generar esa situación’, detalló.



¿Cuándo van a dar los resultados?

El presidente comentó que faltan alrededor de dos meses para conocer los resultados y que firmó un acuerdo –que incluía 300 pesos como voluntario, los cuales dijo guardará de ’recuerdo’– para participar en el protocolo de investigación ’en ejercicio de su libertad’.



’Sí, tengo entendido que somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara… Eso lo hace el Instituto de Nutrición, investigadores. Entonces, esa es la respuesta, es un protocolo de investigación. No sé si dije, somos 120, yo firmé, o sea, también en ejercicio de mi libertad, que me sometía al tratamiento’, aseguró.



Por su parte, Alomía señaló que invitarán a Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, para que dé más detalles del tratamiento, su nombre, medicamentos, protocolo, entre otros puntos.



¿Por qué el Instituto de Nutrición?

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán es uno de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud de México que brinda atención médica de tercer nivel a adultos.



El INCMNSZ fue concebido desde sus orígenes como una instancia de respuesta especializada a las necesidades de salud de la población en materia de nutrición y medicina interna. Está orientado a promover asistencia médica de calidad, tanto en su dimensión científico-técnica como en la interpersonal, y tiene como eje primario la atención centrada en el paciente.



Desde el inicio de la pandemia se ubicó como un hospital COVID –recientemente se dio a conocer que ahí se atendió el empresario mexicano Carlos Slim– y realiza tanto protocolos de investigación para tratamientos como de vacunas, para los que solicita voluntarios.



’Es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición, desde luego requiere de cuidado médico, pero yo creo que sí está abierta a quien lo solicite. Desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, o sea, no es así, masivo, están ellos experimentando para luego ya hacer las recomendaciones de la aplicación del tratamiento de manera masiva’, dijo el presidente.

Fuente: Expansión Política