Desinformación e ignorancia extrema ante el borracho el drogadicto

Un drogadicto en casa se convierte en un gran maestro.

Atrás de las conductas tóxicas de un adicto hay un origen emocional un mal que brotó de una manera muy agresiva y se manifestó con patrones de conducta nefastos el drogadicto se convierte de inmediato en un gran mitómano dice una mentira tras de otra y llega el momento que él mismo se las cree se convierte en un manipulador, manipula la escena y las circunstancias a su favor en este perfil, el adicto propiamente se convierte en una maldición y alguien se espanta y se ofende por el término pero al tipo lo ves encerrado en su recámara todo el santo día, muchas veces ahí mismo consume y está abandonado de sí mismo, el medio ambiente se contamina de una neurosis tensa los pleitos afloran de inmediato las descripciones son en cada rincón y a cada instante el adicto y su adicción provocan una gran incertidumbre, una ira reprimida y expresiva que se refleja en una pésima comunicación, se pierde el respeto, la paciencia la prudencia y sobre todo la tolerancia, el perfil del adicto es estar causando psicosis, incertidumbre y una gran decepción decepción, porque su familia se da cuenta cómo se está desmoronando en todos los sentidos, por el consumo de sustancias, no se percatan de pequeños y grandes robos que se han suscitado en los últimos días, se han perdido desde alhajas, objetos electrodomésticos, ropa, zapatos y artículos como cámaras fotográficas y aparatos electrónicos, el, da muestra de qué es un excelente actor puedes fingir dolor ya para entrar que es una Blanca Paloma es drogadicto en casa es el causante de esta mala vibra que se destila en todos los rincones y que crece como la espuma debido a que la familia tiene un desconocimiento total de lo que es la enfermedad, cómo que no le interesa que esta enfermedad es cruel, progresiva, incurable y mortal, contagiosa en genética y es y es el cuento de nunca de nunca parar.- Muestra un lenguaje corporal lleno de pereza, un comunicación con groserías y actitudes vulgares, que antes no se le conocían. El enseña las mañas nuevas. -



La verdad no peca, pero incomoda.

El adicto no se recupera precisamente por sus patrones de conducta tóxicos y hay mamás de drogadictos y esposas de adictos que se molestan cuando los argumentos afirman que una característica de la enfermedad es la mediocridad el adicto se convierte en un cero a la izquierda con una autoestima baja, es el prototipo de la gente enana, de los nacidos para perder Los del fracaso los que no saben cerrar círculos, ni ponerle acción a la vida, son aquellos tipos enanos que se justifican, a todo le ponen pretexto, porque no han tenido el valor de enfrentarse a la vida, sin duda nacidos para perder y el fracaso reina en su entorno, en sus estudios, en el ámbito laboral, en sus relaciones de pareja y pésima relaciones con sus hijos, son muy mal agradecidos, los adictos jóvenes se hacen viejos, con los años se hacen mañosos, caen en una rutina híper enferma, se hacen viejos amargados, fracasados, egocéntricos, inútiles, hijos de mami, mediocres, muertos en vida, atrapados sin salidas, lleno de pretextos y conmiseraciones, un producto que nació por antecedentes genéticos y se perfecciono en un hogar disfuncional, donde este tipos de temas, jamás fueron leídos, ni se capacitaron, mucho menos se trabajó en lo propio, codependencia y conductas toxicas por parte de la familia y hoy en día, por descuido, desdén, apatía, cada quien paga sus propias consecuencias



Límites por delante

Pienso que el valiente dura hasta que el cobarde quiere y uno como padre debe de tener el remedio y el trapito, que es precisamente informarse, orientarse, capacitarse para enfrentar una de las enfermedades más perversas del alma, esta maldita enfermedad perversa del alma, las mejores herramientas que hay, son la información y los relacionados para despertar conciencia, estamos hablando de una enfermedad, peor que un cáncer que envuelve depresión, patrones de conducta y signos que muestran traumas, trastornos, miedos complejos, tendencias, suicidas y sobre todo, muestran la ausencia de Dios y el vacío espiritual el alcohólico, el marihuano, el ludópata en fin todo aquel enfermo emocional, necesita de límites y uno de los límites fundamentales es que lo saques de casa lo eches a la calle, como se oye, que se vaya a drogar al cerro, que se vaya lejos de tu vida porque él por las buenas no quiere absolutamente nada, cada mañana, cada instante lo que te enseña este maestro de la incertidumbre, es meterte en el huracán rugiente, es un detonador en depresión, un dinamo generador de frustración, es robarte lo más sagrado que tiene el ser humano y que se llama libertad, el té despoja de una manera muy simple de tu dignidad y a ti te domina la conmiseración, te gobierna la culpa, pero sobre todo eres víctima de la ignorancia, y cómplice de estas desagradables circunstancias, por eso, digo qué tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, sácalo de tu casa, anexarlo es un límite que debes intentarlo, cuantas veces sea necesario, una y otra vez, estando en tu casa, muerto en vida, abandonado de sí mismo, tirado en su conmiseración y en esa rutina frustrante de un gran mediocre no le va a servir nada a nadie, no pasa nada que un chabelote sea internado en contra su voluntad, por lo menos tú vas a descansar 3 meses donde él no podrá salir hacerle daño a nadie, tú tendrás la oportunidad de conocer testimonios de otras madres, que como tú luchan contra esta perra enfermedad La Saliva del Diablo, desde luego, si lo anexas, Dios quiera le caiga el rayo de luz y lo anexas, también, el tocará un fondo, que no te dé vergüenza tener un drogadicto anexado, vergüenza te debe de dar tener a un borracho, un drogadicto inútil, mediocre solapado y que encantado, te ve la cara, por ello digo no prolongues la agonía, no seas cómplice de esta devastadora enfermedad, sácalo de tu casa es por salud mental y el bienestar común tiene la preferencia, tú no lo causaste tú no eres culpable y ahora tú eres responsable, para recibir esta información, información, orientación y despertar tu conciencia, es su recuperación está en tus manos. No te compliques ni prolongues el camino anéxalo sin titubear con fe y esperanza no por el bien de todos



Un drogadicto en casa es una bomba de tiempo

El tipo es Intocable no se le puede decir nada porque luego luego explota, es mecha corta soberbio, malagradecido, carece de humildad y de sentido común, por su ausencia brillan los valores como la gratitud, la humildad y el sentido de pertenencia, se siente merecedor a todo y cuando no obtiene el dinero que él quiere, simplemente lo roba, hace trampa vendiendo desde los cilindros de gas, hasta sus chamarras o zapatos el de una manera u otra consigue dinero para satisfacer sus necesidades de alcohol y drogas que al caso es lo mismo, es un cero a la izquierda que te ha demostrado que él no quiere ser nada, ni nadie en la vida, un gran mediocre, un niño que lo has apapachado y que has tenido falsas expectativas de que algún día será un ser humano con buenas vibras, en 22años lo que no he conocido, de esta enfermedad, tanto en la Ciudad de México como en Ciudad Juárez, en Chihuahua o en Parral , he tenido la fortuna de canalizar a drogadictos a los centros de rehabilitación, he palpado siempre la ignorancia, la falta de información de los familiares al respecto mis recomendaciones, han sido escuchadas y tomadas en cuenta, pero muchas veces comprendo que ellos o sea la familia anda pidiendo ayuda rogándole a Dios no encontrarla, conozco, mucha gente que está limpia muchos, jóvenes que terminan sus carreras, se casaron y recuperaron a sus mujeres, en cambio, conozco a un mundo de adictos que de un proceso han pasado a otros procesos, los conocí desde niños , ahora con cerca de 30 años de edad. Convivo con ellos, los trató y me doy cuenta de que no quisieron, que no aceptaron las oportunidades que la vida les dio, se quedaron en el hoyo de la mediocridad, mientras que la familia siguió en apariencia, tratando por encimita esa enfermedad, lo cierto, es que el destino ha sido cruel para estas familias y para el mismo drogadicto, no ha sido nada fácil perder meses valiosos de la vida de un proceso a otro proceso, no ha sido fácil el haber crecido en edad y no haber concluido un estudio una carrera, también tampoco ha sido fácil encontrar trabajo y una estabilidad económica, mucho menos una estabilidad emocional con una pareja la mayoría de los adictos son un rotundo fracaso en todos los sentidos y es de la relación amorosa, no pasan, no pasa desapercibidos, por el contrario son fracasos arraigados y que se palpan con el simple hecho de mirar a los ojos al adicto, vaya no es nada fácil tener un drogadicto en casa, no es nada fácil solapar a esta perra enfermedad que tiene sus víctimas gracias allá la ignorancia y la falta de información de sus víctimas.- Suelta las riendas de la negación e ignorancia.-



Abre los [email protected]