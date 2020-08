Desmantelar la corrupción

En paralelo a los videoescándalos que involucran a debilitados gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en Querétaro la concesión a 100 años otorgada a la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) lo cual demuestra la inmundicia de gobiernos anteriores en el manejo de los recursos públicos con fines privados.

Que la exhibición del video donde ayudantes de panistas prominentes reciben dinero para sus jefes es un asunto político, de esto no hay duda: ¿tendrá autoridad moral el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, líder de la Alianza Federalista de gobernadores, para encarar al presidente y encabezar una lucha en contra del centralismo?.

Tampoco el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca podría hacerlo. Y otros más involucrados en turbios manejos a su paso por el Congreso de la Unión y la administración federal, y cuyas maniobras están bien documentadas pues para ello se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para mostrarlos ante la justicia en caso, como el actual, de presunta rebelión.

Ahora lo que sigue es aplicar la Ley y deslindar responsabilidades, pues de lo contrario no será más que una anécdota que se recordará en unos sexenios más cuando los personajes de hoy, Francisco Domínguez, José Luis Lavalle Maury y sus ayudantes Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael de Jesús Caraveo, estén en otras posiciones políticas y exhiban a sus nuevos adversarios…

TURBULENCIAS

Costó la reforma energética 164 mdp

De acuerdo a la segunda parte de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la aprobación de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto para desmantelar Pemex y la CFE y entregar concesiones a empresas privadas nacionales y extranjeras, tuvo un costo de 1634 mpd que fueron entregados al PRI vía Luis Vega, ex secretario de Finanzas, y Ricardo Anaya, ex dirigente del PAN, ex diputado federal y aspirante presidencial; también estuvo incluido como senador el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Entre los priistas involucrados en malos manejados y que cobraban sueldazos, está el hidalguense David Penchina que como director del Infonavit se le atribuye un fraude mediante el pago a un bufete de abogados, pero que ha dicho que está dispuesto a colaborar para el esclarecimiento de ese asunto. Y no sólo se trata ya de un asunto mediático con fines electorales, sino que son acusaciones a personas que han ocupado u ocupan cargos públicos de importancia en los estados y en otros niveles de la administración pública, por lo que es preciso aclarar al respecto y deslindar responsabilidades. Seguramente los ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, tendrán que aclarar la entrega de los recursos públicos a manos privadas…Desde Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las cámaras de Diputados y Senadores que en el próximo periodo ordinario de sesiones modifiquen los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente de la República. ’Estamos hablando de acabar con cerca de 200 años de impunidad legal a los presidentes. Va a ser una reforma importante y ojalá y se apruebe’, dijo durante la conferencia de prensa mañanera en donde también defendió al atribulado gobernador Francisco Domínguez de quien dijo que ya ha hablado sobre su presunta participación en los sobornos de Lozoya a integrantes del Congreso de la Unión para aprobar la reforma energética. Sin duda que éste caso acabó con lo que quedaba del PAN y las aspiraciones presidenciales del mandatario queretano…

