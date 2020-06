Desmiente Gatell con video que haya señalado 25 de junio como fecha de término de pandemia

Nuevamente desmintieron al Reforma y parece que no importa en qué fecha se lea la afirmación. El día de ayer el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López-Gatell, exhibió un video donde se aprecia la consistencia de sus afirmaciones sobre la pandemia por SARS-COV2 que provoca COVID, de la cual, ha venido afirmando que será larga.



Lo anterior, no sin antes preguntar a los mismos reporteros que cubren la conferencia si alguno de ellos, con la información que se brinda diariamente, había entendido que se afirmara lo contrario, contestando al unísono que la pandemia sería larga.



Y es que tanto el diario Reforma como algunos otros comunicadores se dedicaron a difundir al unísono lo contrario, mostrando que no ven las conferencias vespertinas de López-Gatell, además de haber editado un video para poner fuera de contexto las declaraciones, lo que más allá de una Fake News, es una manipulación que impone sus agendas sobre los hechos.



Aquí el video: