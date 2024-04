Desmiente alcalde de Tezoyuca venta de ejidos de Tequisistlán a Atenco

Tezoyuca.-Ante el enojo de cientos de pobladores del ejido de Tequisistlán perteneciente a Tezoyuca, por la supuesta venta de estas tierras al municipio de Atenco, Edgar Uriel Morales Ávila, alcalde de este municipio, desmintió este rumor y explicó que un presidente municipal no puede vender hectárea alguna, por el contrario, desde hace 20 años, las diferentes administraciones, incluyendo esta, han defendido dicho ejido.



Morales Ávila, refirió que se trata de un problema de Límites Territoriales donde está en controversia 400 hectáreas, por lo que ante esta problemática, la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Diputados del Estado de México, se declaró como Incompetente, por lo que mostró el documento que envío el congreso local a esta administración.



Edgar Morales, recordó que desde el año 2010, los alcaldes en turno han defendido los dos núcleos ejidales, el del centro y el de Tequisistlán, por lo que hizo un llamado a toda la población a no caer en información falsa que sólo desestabiliza la tranquilidad de los ciudadanos.



El presidente municipal Edgar Morales Ávila, recalcó a todos los tezoyuquenses en especial a los habitantes de ejidos de Tequisistlán que tienen la garantía de que siguen perteneciendo al municipio de Tezoyuca, no existe ninguna venta de hectáreas y que seguirá defendiendo estas tierras, pues cuenta con oficios entregados a la Comisión de Límites Territoriales de la Camara del Congreso Local que avalan la defensa del territorio.