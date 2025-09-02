Desmiente Chimalhuacán aparición de socavón se trata de construcción de un colector

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) continúa trabajando intensamente en la rehabilitación del colector, que se encuentra frente al centro educativo Benito Juárez, en el Ejido de Santa María.



Misael Miguel Pedro, titular de la Dirección de Construcción, Operación y Mantenimiento de ODAPAS, aclaró que "no se trata de un socavón que se haya detectado el día de hoy, se trata de un colector que sufrió una falla y se procedió a realizar una excavación controlada, con cortes específicos de las paredes y con una profundidad de 6 a 7 metros, las cuales se realizaron con mucha precaución para evitar desgajamientos que pusieran en riesgo la vida del personal, por lo que los trabajos ya se han prolongado por varias semanas".



La afectación en la tubería de 36 pulgadas y en la tubería de PEAD corrugado se debió a las intensas lluvias de los últimos meses, la fuerte presión del agua que baja del cerro y la acumulación de basura. La tubería, además, había llegado al final de su vida útil.



Para subsanar el problema, el ODAPAS lleva a cabo maniobras especializadas. Un equipo de 20 elementos labora en el lugar, destacando la complejidad de los trabajos, ya que el colector se encuentra a seis metros de profundidad. Como parte de las acciones, se han removido 1,176 metros cúbicos de tierra y se construyeron dos pozos de visita que permitirán un mejor mantenimiento y facilitarán futuras reparaciones.



Las autoridades estiman que los trabajos de rehabilitación del socavón y del colector concluirán pronto, garantizando el correcto funcionamiento del drenaje profundo y previniendo futuras afectaciones a la comunidad.



Ante el inicio del ciclo escolar y para mitigar los riesgos que representan los trabajos en el colector Pirules, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito, implementó un operativo de resguardo para la comunidad estudiantil, padres de familia y docentes de la escuela Benito Juárez, ubicada en la avenida Camino Viejo, en los Ejidos de Santa María.



Con el objetivo de garantizar la seguridad, personal de Protección Civil y Bomberos acordonó la zona y realizó guardias durante el horario escolar.