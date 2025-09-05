Desmiente diputado Osvaldo Cortés acusaciones de Claudia Garfias

El diputado local por Morena, #OsvaldoCortésContreras, rechazó este jueves las acusaciones que la diputada federal #ClaudiaLeticiaGarfiasAlcántara presentó en su contra, al asegurar que él o su equipo habrían estado involucrados en una presunta agresión.



#OsvaldoCortés calificó los señalamientos como ’completamente falsos’ y aclaró que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad respecto al caso. No obstante, manifestó su disposición de colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.



El legislador indicó que tanto su chofer como la presidenta municipal de Acolman, #BlancaGuadalupeSánchezOsorio, también fueron señalados, lo cual —afirmó— ha afectado la reputación de sus familias. Informó además que trabaja con su equipo legal para interponer una denuncia por lo que considera acusaciones sin fundamento.



Sobre la denuncia presentada por #ClaudiaGarfias ante la #FGR, #OsvaldoCortés sostuvo que desconoce las razones, ya que —dijo— los presuntos delitos corresponden al fuero común.



El diputado mexiquense consideró que los señalamientos tienen un trasfondo político y buscan desestabilizar el proyecto que encabeza en #Acolman.



’Estamos tranquilos y dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Seguiremos trabajando con transparencia y en favor del bienestar de nuestro pueblo’, afirmó.



Finalmente, reiteró que continuará enfocado en sus tareas legislativas y en el acompañamiento a la ciudadanía, pese a lo que calificó como intentos de desviar la atención de los problemas reales que enfrenta la población.