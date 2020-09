Desmienten a Corral: sí se comprometió a millones de metros cúbicos de agua

El 1 de agosto del presente año el gobierno federal pactó con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la entrega de agua a través del programa de escurrimientos para los meses de agosto, septiembre y octubre, sin embargo Corral .



El director para América del Norte de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco afirmó que ’el gobernador Corral incumplió con los acuerdos a los que se comprometió en diciembre con la Secretaría de Gobernación y nuevamente en agosto; luego de un esfuerzo de diálogo, hicimos un programa de cómo tenían que ocurrir las entradas a El Granero de otras presas y de escurrimientos; incluso rubricó ese programa’.



De acuerdo con un documento publicado por Milenio, mediante el cual se da el acuerdo para la extracción equilibrada y transparente de la cuenca del río Bravo.



Dicho documento establece una deuda de 483.3 millones de metros cúbicos para cubrir el volumen que resta entregar a Estados Unidos por el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales, y fue firmado por el gobernador Corral y el director para América del Norte de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.



’En el documento se determina que el pago de los 483.3 millones de metros cúbicos será con 244 millones de metros cúbicos de escurrimientos no controlados que llegarán a la estación hidrométrica de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, 117.9 millones se obtendrán de la presa El Granero, lo que suma un total de 361.9 millones, y los 121.3 millones restantes serán aportados por los otros cinco ríos tributados del tratado.



Sin embargo, el pasado 25 de septiembre el mandatario chihuahuense aseveró que no firmó ningún acuerdo sobre el pago del tratado, por lo cual seguiría trabajando con los agricultores y productores en una propuesta de solución definitiva con el pago del agua de las presas internacionales y nacionales, ya que ’nadie está obligado a lo imposible’.



Además cuestionó el porqué vaciar sus presas para pagar el tratado si hay agua en otras.



Además señaló que la propuesta mencionada para pagar con agua de presas internacionales es engañosa, puesto que en la entidad existe una limitación por el abasto para el consumo humano de 14 ciudades del norte del país, como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Acuña y Piedras Negras.



Velasco señaló que una de las hipótesis por las que el mandatario local decidió que ’su palabra no valía y no seguir adelante con el programa’ es derivado de una motivación electoral, por lo cual ha decidió manipular las cifras para presentar una versión que no corresponde a la realidad. ’se trata evitar que por un capricho de un gobierno estatal para apoyar a personas que no tienen la razón jurídica se ponga en riesgo el abasto de otras ciudades y el cumplimiento del tratado’.



’Es responsabilidad del gobierno federal distribuir el agua equitativamente y continuaremos con esa ruta para cumplir con nuestras obligaciones, aún si eso no conviene a los intereses políticos del gobierno de Chihuahua y molesta al gobernador Corral, porque no se vale que un estado acapare agua a costa de los demás’, puntualizó. Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0