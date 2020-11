Desmienten que diputados hayan bajado presupuesto a Hidalgo

La diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Simey Olvera Bautista, desmintió que los legisladores hidalguenses hayan bajado el presupuesto de la entidad para el siguiente año, así como fue difundido en medios y criticado por diversos políticos.



Mediante un video publicado en redes sociales, la diputada Simey explicó que el presupuesto está designado a cada uno de los estados con base en la fórmula especializada que se encuentra dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que también se aplicó para el caso de Hidalgo.



Por ende llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar, ya que la crisis sanitaria por Covid-19 ha mermado la economía a nivel mundial. Sin embargo, el gobierno federal ha puesto en marcha diversos recursos para programas sociales para sobrellevar este lapso.



"El gasto federalizado ha bajado, es decir, hay menos ingresos debido a la crisis mundial actual que ha paralizado la economía. A pesar de ello el gobierno de México ha implementado recursos para programas sociales como la pensión para adultos mayores y lo referente a infraestructura".



La diputada hizo énfasis en que los programas y proyectos de inversión son ahora analizados por Hacienda por lo que actualmente los diputados no podrán cobrar cuotas de lo referente.



’También es anticipado en los PPI, programas y proyectos de inversión analizados por Hacienda y no por nosotros, antes se lo etiquetaban los diputados y se llevaban los moches, pero esto ya no existe, por eso están tan enojados, así que por favor no se dejen confundir’, recalcó.



A su vez, mencionó que actualmente se encuentran debatiendo el presupuesto de Hidalgo en el Congreso del estado, siendo los diputados locales los encargados de hacer una distribución precisa, de acuerdo a las necesidades de cada municipio.