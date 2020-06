Desmienten ranking de Ciudades más peligrosas: son cifras proyectadas y suma zonas conurbadas

El ranking que ubica a seis de las 10 ciudades más violentas del mundo en México, el cual fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la seguridad Pública y la justicia Penal AC, fue desmentido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSyPC).



De acuerdo con la SSyPC el listado elaborado por Consejo Ciudadano señala está basado en cifras estimadas, por lo cual su estudio no es 100% exacto.



Al respecto de las cifras de México, indica que al cierre de su estudio no disponía de la información de víctimas de homicidio doloso para 2019 publicada por INEGI, por lo cual utilizaron un método de estimación (prospectiva).



En la parte de la justificación del estudio se reconoce que las ’cifras utilizadas para el cálculo de las tasas y las posiciones del ranking son estimaciones’, en ningún momento expone la solvencia de los datos consultados.



De acuerdo con la dependencia federal se observan tres debilidades estructurales del ranking:



1. No incluye ciudades con menos de 300 mil habitantes. Esto es notorio porque puede haber ciudades muy violentas en el mundo que son descartadas sólo por tener poca población.



2. No incluye ciudades de países en conflicto (ejemplo: Siria, Afganistán, Sudán o Yemen). Esto es relevante en la medida en que las conclusiones a que llega el estudio son parciales.



3. Para el caso de México, el estudio indica que, a falta de información por ciudad o zona metropolitana, se agregan los homicidios dolosos del municipio al cual pertenece la ciudad analizada más las cifras de los municipios conurbados. Esta agregación incrementa las cifras para cada ciudad estudiada.



La dependencia precisó que la información publicada mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo se basa en presuntos hechos delictivos, los cuales son registrados en carpetas de investigación y son reportados por las fiscalías y procuradurías estatales al SESNSP.



La aproximación del Consejo Ciudadano rebasa por mucho la estadística oficial de homicidios dolosos en México. En promedio, su estimación sobre la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es 19% mayor respecto a la tasa calculada con cifras oficiales del SESNSP, precisó la SSyPC. Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0