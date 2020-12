Desmintieron otra vez a Loret

Tras haber afirmado el comunicador Carlos Loret de Mola que la empresa Litoral Laboratorios Industriales propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos; el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) aclaró que ni fueron contratos no fueron otorgados directamente, ni son "millonarios".



Este martes, Loret de Mola publicó en El Universal que "las dependencias callan como momias", sin embargo desde el sábado pasado recibió respuesta por parte del IMP que la empresa "Litoral Laboratorios Industriales" respondió a invitaciones abiertas a proveedores locales; es decir, competencias.



De 2015 a la fecha, Litorales ha recibido nueve contratos, que no han sido directos, por presentar las propuestas de servicio más económicas.



"Ni siquiera se trata de contratos millonarios; los nueve contratos para Litoral Laboratorios Industriales suman apenas 338 mil pesos en cinco años" menciona la dependencia.



La dependencia compartió el documento que prueba lo antes mencionado a través de sus redes sociales.







Con respecto a los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. se informa lo siguiente: pic.twitter.com/FoyZfghBrS — IMP (@IMPetroleo) December 6, 2020

No sólo el IMP ha respondido y desmentido a Loret de Mola, también el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió tal aseveración.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado el pasado martes en el que responde a las declaraciones de Carlos Loret de Mola sobre contratos que otorgó a la empresa «Litoral Laboratorios Industriales«.Por su parte, el IMSS desmintió la declaración del comunicador de que entregó "adjudicaciones directas, sin concurso ni licitación a Litoral Laboratorios Industriales".El comunicado demuestra que dicha empresa no es contratista reciente del IMSS; desde 2014, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ha participado en licitaciones y ha ganado algunas de ellas.El único contrato que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a Litorales no es distinto a los contratos anteriores.Ese contrato, aclaró IMSS, «pese a que se trató de una adjudicación directa, esta no fue discrecional» y uno puede consultar esto en CompraNet. Es mentira entonces la afirmación de Loret de Mola de que se dio en forma discrecional.Además, el contrato se firmó en abril del 2019 luego de que Litorales demostró ofrecer el servicio más barato de todos los ofertantes.