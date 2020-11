Desnacionalización de algunos mandos del Ejército

NI LA MENOR DUDA: DEBERÍA EXISTIR UN MONTE DE PIEDAD PARA QUE LOS EMPEÑADOS EN REPETIR SUS PENDEJADAS PUEDAN ACUDIR A RECIBIR DINERO, POR ELLAS… A LO MEJOR QUEBRABAN AL PAÍS.



Existe en el ánimo de la población un gran respeto hacia el Ejército mexicano y es claro que siempre se le ha dado un lugar especial, de tal suerte que en los famosos desfiles siempre la gente les aplaudía, mientras que a otros grupos les chiflaban, pero como siempre, la deformación y las ambiciones en los puestos y negocios de algunos puntos dieron al traste con esa conducta real que manifestaban los militares en lo general y cuando el mismo gobierno y las agencias extranjeras propiciaron en que miembros del Ejército establecieran grupos especiales con el fin de combatir la insurrección y las guerrillas que dieron lugar a la famosa GUERRA SUCIA en México, se formaron grupos de militares a los que la impunidad y las riquezas en los saqueos les dieron fortunas enormes y al final de todo, se fueron corrompiendo, esa complicidad entre políticos mandos y grupos especiales tuvieron una estrecha relación con la DFS, la PJF, el aberrante Servicio Secreto y otros organismos que dependían de mandos civiles y que se utilizaban directamente no para combatir, sino para eliminar a los involucrados en los movimientos guerrilleros o grupos similares con lo que se usaron, con ese pretexto, autos y bienes robados y se desaparecía directamente a los ’detenidos que eran ejecutados’, por tales motivos, los mismos mandos superiores les fueron dando mayores ventajas a esos grupos y se comenzaron a involucrar en el narcotráfico y la delincuencia organizada con el pretexto de que con ayuda y apoyo de los maleantes ellos podían llegar a eliminar mejor a esos grupos que operaban en lugares del campo mexicano y en sierras y ciudades, el pacto con la delincuencia les permitía tener corredores directos para el tráfico de drogas, armas y dinero sin que nadie se atreviera a investiga sobre eso y así se fueron formando en el seno del Ejército grupos especiales que son los que fueron corrompiendo algunas zonas del mando y de la institución sin que hasta el momento se haya conocido una investigación real para eliminar esos grupos o lo que quedan de ellos.



Posteriormente, con los acuerdos y ’apoyos’ internacionales de las agencias extranjeras se fueron seleccionando a los mandos que eran afines a los norteamericanos y sus métodos y fueron penetrando en el seno de la institución, por eso recuerdo que uno de los generales más importantes del mismo me comentaba un día que no teníamos razones reales de enviar a los militares a ’perfeccionarse’ en los Estados Unidos, ya que la razón no era capacitarlo para que defendieran los intereses nacionales, sino que protegieran los proyectos y programas que los norteamericanos implementaban en América y que la realidad es que nosotros no teníamos que gastar por la ’famosa defensa nacional’, ya que no teníamos enemistad con otros países y que si los ’gringos’ quisieran su seguridad desde México, ellos deberían mantenerla y para ello tenían presupuestos y personal y nosotros realmente deberíamos dedícanos a proteger a la población nacional y a nuestro territorio y no dar paso a sus proyectos y programas, por esa razón México no participaba en las famosas estrategias y no estaban contemplado en lo que ahora se conoce como el Mando Norte y Sur en la estrategia norteamericana porque a nosotros no nos debería interesar estar cuidando sus espaldas para protegerles cuando en realidad estaban deformando el espíritu nacionalista y social del Ejército forjando mandos elitistas, como lo vemos ahora en muchos de sus generales y mandos superiores, así que fuimos perdiendo esa fuerza nacional y nos fuimos convirtiendo en sus ’gatos y servidores’, porque los mandos formados por ellos en sus escuelas y conducción política ideológica dieron la pauta para que se dividiera al Ejército mexicano y lo que buscan, ahora, es eliminar a cualquier mando nacionalista que pueda ser obstáculo para sus planes expansionistas… ésta es la realidad.



Los resultados de la lucha en contra del narcotráfico y erradicación de plantíos eran basados en los acuerdos internacionales y ahora están sujetos a los que manden y ordenen los norteamericanos, de acuerdo a sus necesidades de consumo o de producción para controlar el enorme nivel de adictos que tienen en su territorio y no tengan problemas cuando falten drogas y generen violencia por el ’síndrome de abstinencia’ que provoca irritación en los consumidores y se vayan los fondos financieros del consumo de sus adicto a otros sitios donde ellos no tengan el control para reciclarlos a la economía nacional norteamericana como les venía sucediendo, ahora, por supuesto que cuentan con la legalización de algunas drogas que utilizan como control de la adicción en los Estados Unidos y evitan que salgan sus recursos financieros a otros países donde eran usados por los grupos de la narco-guerrilla o de los grupos oficiales que combatían a esos grupos y que se deformaron al paso del tiempo para convertirse también en grupos de la delincuencia organizada, así se logró la famosa paz en varios de los países productores de drogas y se busca, ahora, el control legal para que por medio de su organización puedan mantener el consumo y producción pero ’pagando impuestos’ y evitando que los fondos financieros lleguen a otros sitios como ellos lo hacían anteriormente cuando llevaban las utilidades logradas en algunos países y las usaban para alentar guerras y guerrillas en otros y mantener firme su economía de guerra… en fin, los tiempos van cambiando, pero la realidad es que la estrategia utilizada por esos grupos siguen para llegar al control total por medio de la legalización y es por ello que ahora su preocupación es la producción de drogas como el fentanillo que son drogas de diseño y químicas que se hacen en cualquier sitio y por ahí se van las preferencias de los adictos por su precio bajo y fácil obtención y es por ello que el número de muertes aumenta constantemente, en fin , el cuento de nunca acabar.



