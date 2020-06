Desobediencia de hidalguenses provocó se cumpliera proyección fatalista por COVID

Hace 40 días, el 12 de mayo, el gobernador Omar Fayad difundió un video en el que advertía que de no seguir las medidas de contingencia sanitaria, para mediados de junio los contagios por COVID se ubicarían desde 3 mil hasta 3 mil 500, riesgo que podría provocar que hubiera enfermos que no recibieran una atención adecuada.



Hasta ese momento, el número de contagios ascendía a los 600 y se dio un plazo de 15 días para reducir aún más la movilidad.



Con precisión de relojero, la proyección ante la desobediencia se cumplió: el 19 de junio se registraron 3 mil 075 contagios, correspondientes a los infectados un día antes, es decir, sólo 3 días después de la mitad de junio y dentro de la semana referida.

Desde finales de mayo, los pobladores de al menos 20 municipios de la entidad rompieron cuarentena y actualmente esa cifra podría ser del doble.



Afortunadamente, si bien el número de contagios y de hospitalizaciones ostentan una tendencia al alza, con semáforo rojo, la tendencia de capacidad hospitalaria, gracias en parte a las nuevas camas para brindar atención, se encuentra en verde, condición por la cual el semáforo general ya está en naranja.



Otra advertencia que se dio en esta fase de propagación acelerada era que el número de contagios diarios alcanzaría los 96 diarios, prendiéndose las alarmas el día 10 de junio, cuando se registraron 121 contagios en un solo día. Sin embargo el dato fue anómalo y no una tendencia, por lo que entre el 15 y el 21 de junio, los contagios diarios promediaron 73, por lo que si bien se sigue dentro de una fase crítica, ya no es fatalista en el sentido de que de continuar así, todos los pacientes podrán ser atendidos, lo cual no garantiza su supervivencia pero sí una atención digna.