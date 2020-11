Desobediencia provoca temor a que Hidalgo regrese a semáforo rojo

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, dio a conocer que el estado se encuentra en riesgo de volver al semáforo rojo, por lo que en las siguientes semanas reforzarán las medidas, reduciendo el aforo y dando a conocer el cierre temporal de todas las actividades lúdicas



De no aplicarse las medidas indicadas, Hidalgo regresará al color rojo del Semáforo Epidémico de Riesgos Covid-19, es decir a un riesgo máximo de contagio del virus.



’Estamos en una situación crítica, podemos pasar a rojo como fue el caso en Durango y a Chihuahua, podemos caer nuevamente en las medidas extremas de restricciones y entonces sí vamos a tener problemas no nada más sanitarios sino también de carácter económico’, sostuvo.



Precisó que la entidad tiene un descontrol relativo de la pandemia debido a las elecciones de presidentes municipales, las campañas electorales y el cierre de las mismas. ’A raíz de las elecciones hubo un descontrol relativo, hubo un incremento en el número de casos, en el número de hospitalizados y por ende también en el número de defunciones’, explicó. Indicó que esto obedece a un aumento en la movilidad de las personas y que no siguieron las medidas de bioseguridad durante las campañas electorales, cierres de campaña y las votaciones.



Agregó que la Secretaría de Salud estatal debe tener por obligación los elementos suficientes para atender a la gente durante la contingencia sanitaria, sin embargo precisó que también es obligación de la dependencia y del gobierno del estado establecer las medidas sanitarias que se requieran.



Aunque admitió que es la gente la que decide si acata o no las medidas, ’si la gente no hace caso, si la gente sigue yendo a centros comerciales, si hay un aumento en la concurrencia de personas, pues difícilmente vamos a tener la capacidad para contener tantos casos’.



Puntualizó que el gobierno debe tener todas las previsiones para atender a los enfermos de covid-19, ’pero también por otro lado necesitamos una sociedad que ejerza la civilidad, la responsabilidad y el amor por el otro, si no tenemos ese tipo de conciencia social no va a haber hospital que nos alcance ni medicamentos que nos alcancen para cubrir las necesidades de un pueblo que desgraciadamente no acata lo que le estamos diciendo’.



Actualmente el estado de Hidalgo presenta Con información de Alejandro Reyes | MILENIO